Fernando Iglesias llega al MAR con “El año que vivimos en peligro”

El 8 de febrero, desde las 20, Fernando Iglesias marcará la continuidad del ciclo Verano Planeta en el MAR con "El año que vivimos en peligro”. Cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero.

Fernando Iglesias es uno de los más hábiles y contundentes polemistas de la Argentina. Lo fue como diputado, entre 2007 y 2011, pero también, en su vuelta al llano, sin partido y en soledad, cuando enfrentó al kirchnerismo como un simple periodista.

Hoy, reincorporado a la lucha política como Diputado por la coalición gobernante, presenta “El año que vivimos en peligro, un análisis del primer año de Cambiemos en el poder”.

Aquí no solo argumenta en favor de muchas de las decisiones del gobierno del presidente Macri, sino que pone especial énfasis en las dificultades generadas por la herencia dejada por el kirchnerismo.

Más aún, analiza y denuncia los palos en la rueda puestos por el sector político que Iglesias describe como "El Club del Helicóptero", que no es otra cosa que el kirchnerismo trabajando para que Macri no llegue -como no llegaron otros gobiernos no peronistas- a cumplir su mandato en 2019.

“El año que vivimos en peligro” es un alegato, una herramienta política, un fascinante retrato de la Argentina y una de las formas en que Iglesias batalla para que no se cumplan los sueños del Club del Helicóptero.

