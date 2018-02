Trabajadores de Anses cumplen una semana de paro y evalúan la continuidad de la medida

Los empleados de las seis oficinas de la Anses de General Pueyrredon continúan con la medida de fuerza iniciada el viernes pasado, en rechazo al despido de cinco trabajadores. Este viernes una nueva asamblea determinará si habrá atención al público la próxima semana.

En diálogo con 0223, Sandra Mayol, delegada de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), adelantó que este viernes los trabajadores decidirán en asamblea si continúan las medidas de fuerza para la próxima semana.

“Estuvimos reunidos con la jefa regional Debora Espina y no dio ninguna solución. No se están haciendo cargo de nada y no hay ninguna novedad a que estos compañeros sean reincorporados”, se quejó la dirigente.

Por otra parte, Mayor añadió que “tampoco hemos recibido ninguna notificación de nuevos despidos, algo que podría suceder con este modelo de gestión de achicar el Estado. Dicen que así el organismo no sirve y los empleados son ñoquis. Están desguazando el Anses para volver a las AFJP”, alertó Mayol.