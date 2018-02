Corte total sobre la ruta 2: bloquean carriles de acceso y egreso a Mar del Plata

El inicio del fin de semana extra largo por los feriados de carnaval no ofrece las mejores noticias en Mar del Plata, en particular para los que quieren llegar o salir de la ciudad vía su principal acceso: la ruta 2. Integrantes del frente Milagro Sala decidieron cortar este viernes, aproximadamente, desde las 18,30, en primer lugar los dos carriles de acceso sobre esa carretera y minutos después, también los de salida. El tránsito vehicular en la zona no tardó en colapsar.

En diálogo con 0223, Nahuel, uno de los manifestantes, precisó que la medida se lleva a cabo “a dos meses de habernos reunidos con funcionarios municipales, provinciales y nacionales y no tener ninguna respuesta a nuestro petitorio. El reclamo por trabajo digno no tuvo solución alguna por parte de las autoridades”, exclamó el joven.

La concentración, desarrollada en cercanías del cruce del arroyo La Tapera, se mantendrá “por tiempo indeterminado hasta tanto algún funcionario se comunique con nosotros y nos brinde una propuesta concreta a las solicitudes planteadas”, afirmó el integrante del movimiento.

“Sabemos que Mar del Plata tiene el mayor índice de desempleo en el país, con los tarifazos en los servicios públicos más el precio de la canasta básica que sube día a día y la pérdida de derechos constantes, necesitamos una respuesta ya”, advirtió el joven durante los primeros minutos de la voluminosa manifestación.