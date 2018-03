Vidal: “Gobernar es salir de la provincia inviable y demostrar que estamos para más”

La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró este jueves por la tarde el 146º período legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires​ de la ciudad de La Plata. Ante un fuerte operativo de seguridad, a través de una señal de transmisión, la sesión pudo ser emitida en vivo.

En esta apertura de sesiones legislativas, quiero agradecer a todas las fuerzas políticas por el trabajo que hicieron desde la Legislatura, acompañando proyectos que transmiten un valor más profundo: devolverle a los bonaerenses la confianza en sus representantes. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 1, 2018

Durante su discurso, la líder de Cambiemos en territorio bonaerense anunció que la seguridad, la obra pública, la salud, la educación y la reforma judicial serán los ejes de su administración durante este año, "sin ventajas ni privilegios para nadie" y con cambios sustanciales que se han empezado a concretar "de verdad y para siempre".

En sus primeras palabras Vidal destacó el apoyo del presidente Mauricio Macri para la recuperación del Fondo del Conurbano: "De todas las provincias del país, la nuestra era la única que recibía la mitad de lo que aportaba. En silencio, durante muchos años, importaron sólo los votos de los bonaerenses pero no su esfuerzo ni sus necesidades".

A continuación la gobernadora remarcó algunas medidas adoptadas para proteger los fondos públicos, como la eliminación de "las jubilaciones de privilegio incomprensiblemente sostenidas durante décadas en esta Provincia, o la Ley de Declaraciones Juradas Públicas que nos obliga a más de 25 mil funcionarios a explicar cada año cómo y de qué vivimos, y la reducción de cargos y gastos de la política".

"Todas estas leyes son cambios que no tienen vuelta atrás. Así les estamos diciendo a los bonaerenses que entendimos su mensaje, y que no hay ventajas ni privilegios para nadie", indicó al respecto.

Seguridad y justicia

En otro orden, dijo que "en la provincia de la 'Maldita Policía', hoy tenemos un jefe de la Fuerza que denunció a su hermano y lo puso preso, tenemos más de 9.000 agentes apartados y más de 600 que por nuestras denuncias e investigaciones terminaron en la cárcel. En la provincia de La Salada, del Pata Medina y de Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan. Cerramos dos bingos y tres casinos, y al resto lo licitamos por primera vez en 23 años", expresó.

Luego puntualizó que "en estos dos años le dimos pelea al narcotráfico. Hicimos 48 mil operativos y decomisamos cifras históricas de dosis de droga. También derribamos 48 búnkers narcos. Incorporamos más de 10.650 agentes con un nuevo modelo de entrenamiento y capacitación, aumentamos las exigencias para que tengan un mejor desempeño, empezamos a pelear contra la corrupción y la violencia institucional dentro de la fuerza, y compramos equipamiento y tecnología para que puedan hacer mejor su trabajo", añadió.

Además, Vidal precisó: "Saneamos la Cúpula Penitenciaria, pusimos cámaras y candados donde no había nada, ampliamos la inversión en nuevos espacios para aliviar el hacinamiento, mejoramos la provisión de comida y medicamentos, pasamos de tener más de 7.000 detenidos durmiendo sin colchón a que más de la mitad estudie o aprenda un oficio. No alcanza con que las penas se cumplan. La permanencia en los penales debe ayudar a evitar un segundo delito, no a promoverlo".

La gobernadora convocó asimismo a que se lleve adelante "una reforma en la Justicia que nos haga volver a creer, que nos dé respuestas cuando más las necesitamos, que ponga en el centro al que fue víctima y no al victimario. Por eso enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos. En particular, el Código Procesal Penal. No puede ser que una persona acusada de delitos graves pueda recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente y seguir gozando de su libertad. Y mientras tanto, estar en la calle", sentenció.

Salud

Luego, la mandataria se expresó en torno a la salud pública y subrayó: "En la provincia donde no podíamos llamar a nadie cuando teníamos un accidente en la calle, hoy el SAME llega a más de ocho millones y medio de vecinos en 43 municipios. Y en dos años ya no va a haber más bonaerenses que no sean atendidos en una emergencia".

Según Vidal, "en la provincia de las UPA y los hospitales en riesgo de demolición, hoy tenemos 30 guardias hechas a nuevo y para 2019 van a ser todas las de los hospitales públicos. En la provincia llena de carteles de obras con anuncios que nunca se concretaban, hoy hay 1.300 obras públicas que empezamos y terminamos en dos años y para el final de la gestión van a ser 3.200. Las cinco cuencas más importantes de la Provincia están en obra. Y así, más de once millones de bonaerenses no van a sufrir más cada vez que llueva".

Educación

En el campo educativo, Vidal llamó a los gremios docentes a "ponernos de acuerdo sobre la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo. ¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo? Estos problemas no se resuelven sólo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo 'estigmatiza'. No se resuelven rechazando las evaluaciones, como si no ponerle nombre a los problemas los hiciera desaparecer".

"Mientras la paritaria se discute, una enorme cantidad de docentes, profesionales y miembros de las escuelas y la comunidad educativa se prepararon para dar lo mejor en las aulas desde el primer día de clase. A ellos quiero decirles que sé de su esfuerzo, que sé que son los que siempre ponen el hombro frente a todos los conflictos y en todos los gobiernos, y también sé que merecen ganar mejor", manifestó.

La gobernadora aseveró que "si de verdad nos importa la educación, tenemos que cambiar la lógica de la discusión. Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro".

Conclusión

"Los verdaderos protagonistas son los que se levantan todos los días a trabajar más de diez horas y también los que no tienen trabajo y se sostienen con un plan. Los que no presionan por privilegios, ni salen en los diarios, ni consiguen reuniones con funcionarios, los que no tienen representantes empresarios o gremiales que peleen por ellos. Son los que no tienen voz. Su única voz es votar cada dos años y no aflojar. Porque la provincia que queremos no se hace con grietas, ni con agresiones, ni con chicanas. No se hace con un solo espacio político. Se hace entre todos. Se hace juntos", agregó.

"Por eso –sentenció la gobernadora-, con errores y aciertos, voy a seguir avanzando por el camino que empezamos. Voy a seguir poniéndole el cuerpo y el corazón. Dando las peleas que haya que dar. Voy a seguir mirándolos a los ojos cada vez que tenga que decirles una verdad difícil, pero dando la cara, siempre. Voy a seguir compartiendo la alegría de los avances que consigamos juntos. Voy a seguir ahí, donde estén ustedes, los que de verdad importan. Diciéndonos unos a otros que valió la pena no aflojar, porque esta vez es de verdad y es para siempre".