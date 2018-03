Apareció el gobierno nacional y las cooperativas levantaron el acampe

Sin esperar ya nada del municipio, en el marco del cuarto día de acampe frente al palacio comunal, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y los miembros del espacio Los Sin Techo recibieron finalmente el aval del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, para la recepción de los pagos adeudados por los trabajos en viviendas que habían terminado el 10 de diciembre pasado.

Así lo confirmó en diálogo con 0223 Martín García, vocero del MTE. “Tipo 16,30 levantamos el acampe luego de recibir el compromiso de la Secretaría de Vivienda que nos llamó para decirnos que el martes 6 estarán pagos los montos que se deben”, precisó el dirigente.

“En la última reunión que tuvimos con Mourelle no estuvo Alcolea, lo que nos pareció bueno, ya que no tuvimos diálogo con él nunca y cuando lo tuvimos, nos dimos cuenta que no es una persona que cumpla el rol de coordinador con las cooperativas”, resaltó García respecto al desarrollo del actual conflicto.

En cuanto al desenlace de esta problema, el dirigente recordó: “Nosotros habíamos tenido una discusión con el intendente, después de su compromiso de la semana pasada. Ya no nos queda mucha credibilidad con el municipio. Ahora, al asumir un compromiso la Nación, optamos por confiar pero seguimos en estado de alerta y movilización hasta el martes” concluyó uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos.