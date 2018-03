Macri abre sesiones en el Congreso: hablará sobre el “fin de la recesión” y del aborto

El presidente Mauricio Macri inaugura este jueves el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso que se estima, no superará los 40 minutos y que se centrará en el repaso de su gestión pero no contendrá ningún anuncio importante.

La Asamblea Parlamentaria que conforman los diputados y senadores nacionales fue convocada para las 10 al igual que los invitados especiales entre los cuales se encuentran los funcionarios del Poder Ejecutivo, ex presidentes, miembros del cuerpo diplomático y jueces de la Corte Suprema.

Según trascendió, al igual que en las últimas dos presentaciones del jefe de Estado ante el Congreso, el discurso no superará los 40 minutos de duración y no está previsto que haya anuncios resonantes sobre la agenda parlamentaria para 2018.

Es que buena parte de los proyectos de ley que interesan al Gobierno ya se encuentra a la espera de tratamiento, como la reforma electoral que quedó trabada en el Senado en 2016, la nueva ley de Ética Pública y los tres proyectos de "desburocratización" del Estado que reemplazarán al DNU vigente.

Recientemente se incorporó el proyecto de ley para que los extranjeros no residentes paguen por la atención en hospitales públicos y por la educación universitaria, iniciativa que genera polémica y no pocas resistencias incluso dentro de Cambiemos.

Se espera por otra parte, que Macri hable por publicamente sobre el aborto por primera vez, siguiendo con la línea de “darle libertad de acción” al Congreso sin implicar a la Casa Rosada ni ni a los gobernadores.

Están invitados también los ex presidentes. Estaría Eduardo Duhalde, aunque hasta anoche no había ninguno confirmado. La hoy senadora Cristina Kirchner que ya se negó al traspaso de mando presidencial, volverá a estar ausente y no presenciará el discurso presidencial. La exmandataria viajó a Santa Cruz para estar el 25 de febrero en la fecha en que hubiera cumplido años Néstor Kirchner.