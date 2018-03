Mar Chiquita: echaron a Julio Razona por una publicación racista contra la comunidad boliviana

Julio Razona había asumido como director de Seguridad del Municipio de Mar Chiquita el 1º de enero de este año. Antes, había tenido un brevísimo paso por la cartera de seguridad de Mar del Plata en el inicio de la gestión de Carlos Arroyo. Sin embargo, en la vecina localidad tampoco duró demasiado: este jueves el intendente Carlos Ronda resolvió echarlo del cargo por una publicación xenófoba contra la comunidad boliviana en su cuenta de Facebook.

“Un boliviano curándose gratis en un hospital argentino es como llenarle el tanque al que te robó el auto”, decía la publicación que apareció en el muro del abogado penalista y que luego fue eliminada.

“Tras las manifestaciones públicas de Julio Razona en contra de la comunidad boliviana, el gobierno de Mar Chiquita repudia enérgicamente sus dichos. Dichas expresiones no son compartidas por el equipo y no forman parte del sentir de la gestión, que cree fundamentalmente que al Partido de Mar Chiquita lo hacemos todos, todos los días”, señala el comunicado enviado por las autoridades del distrito en el que además confirman que no continuará como director de Seguridad.

Según pudo saber 0223, la comunidad boliviana de la localidad de Mar Chiquita expresó su rechazo al intendente por la publicación del funcionario.

En ese contexto, el secretario general de la comuna Diego Mogilanski habló en persona con Razona. “Él nos comunica que le hackearon la cuenta, pero nosotros de todos modos le pedimos que hasta que se aclare la situación dé un paso al costado”, explicó el funcionario a este medio.