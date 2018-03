Triunfazo de Sporting en el arranque del Nacional de Clubes B

Lomas Athetic (26): Franco Scaramella, Ian Bogani y Joaquín Abelairas; Federico Egarthner y Patricio Bada; Tomás Lugones, Gonzalo Blanco y Juan Martín Campbell; Nicolás Pentreath y Lucio Quercia; Joaquín Couto, Ignacio Redruello, Felipe Riveiro y Manuel Carrusca; Bruno Quercia. Entrenadores: Pablo Gómez Cora, Pablo Dentone y Esteban Bogani.

Ingresaron: Matías Torry, Franco Giachetti, Jerónimo Vocacci, Martín Gómez, Nicolás Weiss, Santiago Molina y Lucas Favre.

Sporting (49): Federico Tehaux, Leandro Pizzolo e Iván Ballesteros; Ignacio Parietti y Federico Paruzzolo; Lucas Gasparri, Rodrigo Fernández Criado e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Gastón García Argibay; Manuel Banus, Pedro Area, Ignacio Roldán y Juan Noceti; Federico Spinelli. Entrenadores: Eduardo Etcheto y Eduardo Zapiola.

Ingresaron: Juan Aizpún, Mariano Dramis, Daniel Ortiz y Juan Evangelista.

Puntos: PT 12´ try de Noceti convertido por él mismo (S); 14´try de Area convertido por Noceti (S); 22´ try de Marino convertido por Noceti (S); 28´try penal (S) y 37´try de Campbell convertido por Redruello (LA): Resultado parcial: 7-28; ST1´try penal (S); 12´ try de Campbell convertido por Redruello (LA); 25´ try de Carrusca convertido por Redruell (LA); 27´ try de G. García Argibay convertido por Noceti (S); 38´ try de Evangelista convertido por Noceti (S) y 40´try de Torry convertido por Redruello (LA). Resultado final: 26-49.

Amarillas: ST 1´ L. Quercia (LA) y 4´ Ballesteros (S).

Árbitro: Esteban Filipanics.

Cancha: Lomas Athletic.