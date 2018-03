Acampe: cooperativistas acusan a Leniz de “mentirosa” y piden ayuda a la Provincia

En el séptimo día de acampe frente a las puertas del Municipio, la cooperativa A Trabajar junto al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), MAR (Movimiento Argentino Rebelde) y Barrios Unidos en Lucha siguen pidiendo obras al Ejecutivo: ante la “falta de respuestas” piden que la Provincia les provea de trabajos en las escuelas.

En diálogo con 0223, Raúl Álvarez, de la cooperativa A Trabajar, cuestionó la capacidad de diálogo de los funcionarios locales y acusó a la secretaria de Desarrollo Social Patricia Leniz de “mentir”.

“Estamos como el primer día. Ni una respuesta y nos siguen dando la espalda. Para poder llegar al diálogo, levantamos el corte de Luro, que nos había pedido Mauricio Loria y Hernán Alcolea. Accedimos pero luego decidieron que había que levantar todo para que nos puedan atender. No lo vamos a hacer si las respuestas están en el aire”, reclamó Álvarez.

Al respecto, el dirigente sostuvo que (Patricia) “Leniz dice mentiras porque si recibí materiales debe haber una firma del corralón y no tengo nada. Se mienten entre ellos mismos. Es por eso que el intendente Arroyo debe salir a dar la cara y aclarar si hay trabajo en 20 días, un mes o no va a venir nada”. evaluó.

En ese análisis, recordó que desde el año pasado comenzaron a menguar las obras “con trabajos cada tanto” al igual que el programa federal Mejor Vivir y por eso ahora le piden a la Provincia que les provea de obras en las escuelas. "Podemos pintar y refaccionar techos de las escuelas. La mano de obra está y no es cara”, afirmó Álvarez.

Los reclamos por Mejor Vivir

Por último, el cooperativista sostuvo que el programa Mejor Vivir, “tuvo un recorte desde mediados del año pasado, cuando ya no estaban dando materiales para concluir las obras. El programa refaccionaba 25 metros cuadrados de una vivienda, logrando que una familia que vivía en una casilla, pudiera tener una vivienda digna, un mejor vivir. Pero terminaron no dando los materiales y no pagando y así viviendas en Alfar, Malvinas o Libertad quedaron sin terminar. Y así la gente se quedó sin la posibilidad de mejorar su vivienda”, se lamentó Álvarez.