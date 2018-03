Inicio de las paritarias municipales: Arroyo y Gilardi mantuvieron el primer encuentro

El gobierno comunal y el Sindicato de Trabajadores Municipales mantuvieron este lunes un encuentro para avanzar con las discusiones paritarias. No se habló de porcentajes de aumento.

En la reunión, estuvieron presentes el intendente Carlos Arroyo, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el secretario general del gremio, Antonio Gilardi. Por su parte, el titular de la cartera de Hacienda, Hernán Mourelle, no asistió debido a que tuvo que viajar a Capital Federal.

Durante el encuentro, según comentaron fuentes del sindicato a 0223, no se habló de un porcentaje de incremento salarial durante este año. “Puntualmente, se charló sobre la posibilidad de concretar un monto fijo para todo el 2018, semestral o trimestral. Tampoco, se puso en debate la posibilidad de una cláusula gatillo”, se indicó.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén "Cholo" García, rechazó por "insuficiente" el 15 por ciento de aumento salarial que proponen desde Cambiemos en el marco de la paritaria de este año.

Al mismo tiempo, el dirigente gremial reclamó un sinceramiento de los sueldos, al argumentar que "la mayoría de los municipios paga sueldos básicos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil".

"El techo del 15 por ciento es insuficiente y no alcanza porque muchos intendentes no lo incluyen siquiera en los básicos", dijo el sindicalista al explicar que de esa manera el sueldo del municipal "se diluye en ítems no remunerativos que luego bajan aún más el aguinaldo y las futuras jubilaciones".