El Ejecutivo presentaría este martes las ordenanzas fiscal e impositiva con modificaciones

Este martes, el Ejecutivo comunal elevaría al Concejo Deliberante nuevamente los expedientes de las ordenanzas fiscal e impositiva del corriente año con una serie de modificaciones. Hace un mes, el gobierno de Cambiemos decidió retirar del HCD los proyectos, ya que no se ajustaban al Pacto Fiscal de la provincia al cual el municipio adhirió en las últimas semanas.

Será clave la reunión que mantengan el intendente Carlos Arroyo y el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, durante la mañana de este martes. “La decisión se tomará en ese encuentro”, así lo adelantó a 0223 una fuente legislativa del oficialismo con directa llegada al principal despacho de Luro e Yrigoyen.

A través de las ordenanzas fiscal e impositiva se establece cuáles son las tasas y derechos que el municipio cobrará y cuáles serán sus valores. El tratamiento es imprescindible para calcular los recursos de toda la municipalidad y así establecer los gastos.

Mientras tanto, el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, cuestionó las demoras del gobierno comunal. "Es increíble que estemos hablando de las Pascuas y aún no se haya resuelto algo tan básico y fundamental para cualquier intendente como es su programa de gobierno. Estamos en un barco a la deriva en medio de un mar de incertidumbres. Es hora que Arroyo y su equipo nos den a todos una respuesta real al pedido concreto de la Fiscal e Impositiva, siendo un claro compromiso incumplido del secretario Mourelle", criticó Ariel Ciano.

El concejal, hizo referencia a lo que el propio secretario de Economía había afirmado en Audiencia Pública, "diciendo que en febrero acompañaría la ordenanza complementaria y estamos a mitad de marzo y aún sigue sin hacerlo. No queremos que pase como con la basura y les agarre el apuro 24 horas antes. Gobernando así, están hipotecando el futuro de Mar del Plata en varios temas fundamentales", agregó.

“Pero lo cierto, es que tanto quienes votaron a Arroyo como los que no lo hicimos, necesitamos tener la seguridad de que al menos para lo que le resta del año, tendrá un plan de gobierno y con metas claras. Y para eso, es que deben enviar de una vez por todas al Concejo Deliberante la ordenanza fiscal e impositiva, que es precisamente la que plantea cuánto puedan recaudar y de qué manera. Mientras esto no suceda, Mourelle y todos los responsables de no hacerlo, están eligiendo postergar el futuro de Mar del Plata, sin pensar en nuestra gente", comentó.

A continuación, Ciano marcó además que "seguimos sin tener ninguna certeza de cuál es la ordenanza fiscal y la impositiva ni si van a mantener o no, todos los impuestos que hemos señalado como contraproducentes para el sector productivo, para el Parque Industrial, para los libreros, la actividad primaria, el teatro y la cultura, entre muchos otros. El compromiso incumplido del propio Mourelle en Audiencia Pública para que en febrero acompañe la ordenanza complementaria de presupuesto y así permitirnos tener un análisis concreto del Presupuesto, del cual insistimos que debe readecuarse teniendo en cuenta el nuevo calculo de recursos".

Además, el expresidente del Concejo Deliberante fue tajante al expresar que "cada día que pasa es una bomba de tiempo porque acá no se están discutiendo los problemas de Cultura o de Educación que nosotros venimos poniendo en agenda desde que asumimos, porque el Presupuesto debió aprobarse en su momento como correspondía para empezar a ejecutarse precisamente en el 2018, por eso es insólito que todavía no está claro cuál es el rumbo de gobierno, sin tener definido qué áreas del municipio van a priorizar en su gestión, aunque por lo expresado por la secretaria Silvana Rojas esta semana, está claro que la de Cultura no es una de ellas".

Por último, Ciano afirmó que "como oposición responsable queremos trabajar en esas ordenanzas para mejorarlas porque no se trata solamente de votar a favor o en contra, sino que desde nuestro espacio tenemos entidad y representación política suficiente para dar una respuesta y opinión en base a lo que venimos planteando, y que sean aceptadas nuestras sugerencias para que no se grave a quienes a pesar de las trabas que pretende imponer este gobierno, apuestan a diario por la ciudad".

Por su parte, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana ratificó que no participará de la Comisión de Hacienda el HCD hasta que no se traten las ordenanzas Fiscal e Impositiva. “Cotidianamente somos testigos de la pérdida de calidad institucional”, dijeron.

“El intendente Arroyo declaró públicamente que iba a enviar el 26 de febrero la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva. En virtud de que ese compromiso no ha sido cumplido, desde el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana hemos decidido no participar de la Comisión de Hacienda”, manifestó Daniel Rodríguez, el presidente del Bloque.

Y agregó: “Anunciamos la semana pasada que si en el orden del día de la Comisión de Hacienda no estaban las ordenanzas fiscal e impositiva no íbamos a participar. Es imprescindible que esas ordenanzas se traten en la comisión de Hacienda”.

“El proyecto que fuera presentado por el Ejecutivo pretendía quitar exenciones e incrementar la presión tributaria sobre diversas actividades económicas y productivas de Mar del Plata y Batán. Estamos hace más de un mes esperando conocer el nuevo proyecto”, expresó Virginia Sivori, concejal de Unidad Ciudadana.

“Cotidianamente estamos siendo testigos de la pérdida de calidad institucional. El intendente se compromete a algo públicamente y no cumple, hay dos comisiones importantes como son la de Promoción e Hídricos que aún no se han conformado porque Cambiemos no se pone de acuerdo en definir su presidente”, sentenció Daniel Rodríguez.