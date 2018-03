Villa Gesell: crece el conflicto del transporte público y 80 familias siguen sin respuesta

El Último Querandí, la única línea de colectivo de Villa Gesell dejó de prestar el servicio de transporte público el último 6 de febrero. Desde ese entonces, la ciudad no tiene colectivos y las 80 familias que vivían de la empresa no cobran y atraviesan una profunda incertidumbre.

Este martes, el secretario general de la UTA Mar del Plata, con influencia en la vecina localidad, Sergio Medina, señaló que los trabajadores llevan 60 días sin respuestas por parte de las autoridades municipales.

En ese contexto, el dirigente gremial le respondió al intendente Barrera, quien acusó a la UTA de actuar de manera patotera para generar un conflicto en el distrito. "A mí no me interesa la política de Gesell. Nosotros decimos que no a una cooperativa porque no es una buena señal para los trabajadores. Se tiene que contratar una empresa o municipalizarla", dijo Medina.

En medio de la ciudad sin transporte, el municipio dispuso que combis privadas se utilicen para llevar a los chicos a la escuela. "Yo no soy patotero. No voy a tomar ninguna acción contra las doce combis que están trasladando a las escuelas. Lo que queremos es una solución para los 80 trabajadores", dijo Medina.