Arroyo cuestionó a la justicia, la policía y a los bomberos por el acampe: “Nadie hace nada”

A más de una semana de corte de calle y acampe en las adyacencias al palacio municipal, el intendente Carlos Arroyo volvió a justificar el accionar del Ejecutivo y responsabilizó a la justicia por la “falta de respuestas”.

“Yo llegué a hacer una acción de amparo que terminó en la Corte y no tiene aparentemente pronóstico. Está paralizada, como tantas otras cosas de tipo judicial en nuestro país. He hablado en reiteradas oportunidades con el Fiscal General Fernández Garello, ayer hablé en dos oportunidades. También hablé con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Conte Grand, en dos oportunidades ayer para exponer la situación que estamos viviendo en Mar del Plata. Con la Policía, ni hablar, he llamado cantidad de veces”, dijo Arroyo, que se reunió esta mañana con los comerciantes perjudicados por la protesta frente a la sede comunal de Yrigoyen casi Luro.

En tal sentido, el Intendente se quejó por el corte de calles “que es ilegal” y la quema de gomas y de basura en la protesta: “Yo no sé qué hace la policía que no los saca, la justicia que no interviene y los bomberos que no apagan el fuego, nadie hace nada”, cuestionó.

“Cuando le digo a los fiscales, dicen que es un delito flagrante y cuando voy a la policía, me dicen que no porque después tienen problema con la justicia. Esto es `pasala vos, damela a mí´, cuestionó.

En relación al reclamo que llevan adelante las cooperativas, que reclaman el pago por la construcción de viviendas y otras tareas comunitarias, Arroyo indicó: “La Municipalidad no es un almacén. Hay una organización ejecutiva y contable. Las cooperativas quieren imponer reglas a la Municipalidad y es al revés. Se paga a 30 días y no antes”, concluyó.