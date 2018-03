La mujer encadenada en Hacienda ahora denuncia que Mourelle no la dejó tomar medicamentos

La representante de la cooperativa Nueva Esperanza, Paola Tournoud, que hace 3 días está encadenada en la puerta de la secretaría de Hacienda reclamando por pagos adeudados, le hará una denuncia a su titular Hernán Mourelle, no sólo por “maltrato machista” sino de impedirle anoche que sus compañeros le puedan acercar una medicación que toma desde hace 3 años.

En diálogo con 0223, Tournoud sostuvo que hasta el momento, el Municipio “no le ha dado respuestas” y que Mourelle “se ríe” cada vez que un médico se le acerca para controlar su estado de salud, ya que hace tres días realiza una huelga de hambre.

“Cuando algún médico me esta haciendo algún control de glucemia o presión , porque me he descompensado, llega, toca timbre y se da vuelta para no mirar”, dijo la mujer, que sufre una enfermedad en la sangre y necesita medicación diaria.

“Si tengo que irme por razones médicas pero mis compañeros no tienen respuestas, volveré y haré otra huelga de hambre. Queremos cobrar, no vamos a permitir que no paguen. Mi abogado está trabajando para hacerle una denuncia a Mourelle por este terrible maltrato”, concluyó Tournoud.