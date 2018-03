Boca-River, el superclásico por una estrella más en el escudo

River y Boca protagonizarán esta noche un duelo que ya formará parte de la historia del fútbol argentino, dado que buscarán quedarse con la Supercopa Argentina, a un solo partido, y con la expectativa de saber cuál de los dos se alzará con el título, en medio de presentes diametralmente opuestos. El partido se disputará desde las 21.10 horas en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, con el arbitraje de Patricio Loustau, y televisación de TNT Sports y Fox Sports Premium.

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el Supercampeón se definirá directamente con remates desde el punto del penal.

Los condimentos extras de este partido estarán en la historia, dado que desde 1976 -en el viejo torneo Nacional- un Superclásico no definía un trofeo, ya que en aquella ocasión Boca ganó 1-0 (gol de Rubén "Chapa" Suñé), en un encuentro disputado en la cancha de Racing.

Pero además le permitirá a cualquiera de los dos rivales quedarse por primera vez con la Supercopa Argentina, dado que ambos jugaron dos finales que perdieron. Boca a manos de Arsenal y San Lorenzo y River con caídas ante Huracán y Lanús.

Otros datos que condimentan el Superclásico de Supercopa será que además del árbitro principal más los líneas y el cuarto hombre, habrá otros dos en las líneas de meta.

El operativo policial contará con 1.500 efectivos y una exhaustiva revisión para quienes desean presenciar el cotejo, dado que habrá incluso un sistema de ingreso con huellas dactilares.



Boca llega con la "chapa" de candidato



Siendo puntero durante ya 37 semanas -algo más de un año- y actual líder del torneo de la Superliga, Boca llega a este duelo gracias al título de la temporada 2016/17 y con la "chapa" de candidato, aunque en un duelo a un partido entre los clásicos rivales nunca hay que dejar nada por sentado. Además el equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto tiene el condimento extra de llevarle 23 puntos a River en el torneo local, aparte de haberle ganado el único Superclásico del certamen en el Monumental, el año pasado, por 2 a 1.

Boca llega luego de conseguir una trabajosa victoria en tiempo de descuento ante Tigre (2-1) en plena Bombonera y con el ánimo en alza.



Un River con muchas dudas.



El actual River de Marcelo Gallardo -clasificado a este choque como campeón de la Copa Argentina 2017- dista mucho de aquél que deslumbró por el 2014/2015 que incluso tuvo a mal traer a Boca, eliminándolo de la Copa Sudamericana y de la Libertadores (incidente del gas pimienta mediante).

Para esta ocasión el "muñeco" sabe que su equipo no está en el mejor de los presentes y apelará no solo a encontrar su juego, sino también a reforzar el ánimo que -debido a los resultados- no es de los mejores.

River llega tras lograr un angustioso triunfo ante Patronato en Paraná (1-0), con un gol en contra, y su objetivo está centrado en lograr recuperar el nivel que alguna vez ostentó.