Vidal presentó 30 guardias nuevas en hospitales públicos y anunció que llegarán a 58

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció este jueves el Plan Integral de Guardias para que en todos los hospitales provinciales se realicen diagnósticos rápidos que permitan la atención de emergencias. “Ya hay 30 guardias de hospitales provinciales puestas a nuevo y funcionando con todo lo que necesitan”, afirmó.

"Las guardias son el corazón del hospital, el lugar al que vamos cuando tenemos una urgencia o cuando no encontramos respuesta en otro lado. Cuando termine nuestro mandato, en todos los hospitales provinciales las 58 guardias van a estar terminadas", aseveró Vidal durante una visita a la ciudad de Rauch.

Acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi; el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell; y el intendente del municipio, Maximiliano Suescun; la gobernadora informó que "los hospitales municipales también están poniendo en valor sus guardias, en condiciones para que dé todo lo que los vecinos necesiten".

"Gobernar es estar y hacer, estar sobre todo cuando más lo necesita el otro. Si hay un momento difícil de la vida de cualquier persona es una emergencia médica. Es ahí cuando más necesitamos que esté el Estado, cuando no podemos esperar. Cuando se trata de la salud de un hijo, un padre, un esposo, un hermano, no puede haber demora", sostuvo.

Según Vidal -quien también visitó los partidos de Ayacucho y General Belgrano-, "empezamos por las guardias para demostrarnos a nosotros mismos, los bonaerenses, que cuando hacemos lo que no se ve, también importa. Nos hicieron creer que hacer se trataba de cortar cintas e inaugurar edificios nuevos. No, hacer es estar y poner los recursos donde no se ve, pero donde tienen que estar cuando más los necesitamos".

Remarcó que "con este nuevo plan que ya funciona en 30 hospitales de la Provincia, cuando lleguemos a la guardia va a haber alguien que nos va a hacer un primer diagnóstico y nos va a decir si es urgente o no, si puede esperar o si debe atenderse enseguida. No va a pasar más eso de entrar a una guardia y que pasen horas y horas sin que nadie diga nada. Vamos a darle prioridad a los que no pueden esperar, para que todos estemos más cuidados, seguros y más tranquilos".

El plan de guardias contempla obras en 58 hospitales, de los cuales 22 corresponden a hospitales interzonales, como el Gandulfo de Lomas de Zamora, el San Martín de La Plata, el Evita de Lanús, el Penna de Bahía Blanca, entre otros.

El proyecto no sólo prevé el reacondicionamiento físico de las dependencias, sino la renovación de mobiliario, mayor equipamiento médico, conectividad para desarrollar el Sistema Triage de recepción de pacientes y mejora de la seguridad.