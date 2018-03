Distéfano: “Vamos a trabajar juntos con toda la comunidad educativa”

Este jueves, el intendente Carlos Arroyo puso en funciones este jueves al flamante secretario de Educación municipal, Luis Distéfano. En la oportunidad, el jefe comunal aprovechó para desmentir una supuesta “provincialización" de la educación municipal en General Pueyrredon. “Este sistema es un orgullo a nivel nacional, pero con estos cambios la elevaremos a un nivel superior”, aseguró.

Por su parte, Luis Distéfano se mostró entusiasmado por el nombramiento. “Es un día movilizador. Agradezco la presencia de mi familia y de todo este equipo de trabajo. Asumimos un compromiso honroso de trabajar junto con el intendente Arroyo”, dijo y remarcó: “Hemos compartido muchos años de trabajo. Sé que soñó con ser el intendente de esta ciudad, tuvo un objetivo claro. Somos ciudadanos que estamos comprometidos con la realidad de nuestra ciudad".

A su vez, el flamante funcionario señaló que “estoy agradecido por este desafío, espero no defraudarlo. La educación no tiene diferencias. No puede haber diferencias: de hecho, eso ha quedado demostrado con todos los llamados que he recibido, provenientes de distintos equipos de trabajo y de distintos partidos políticos”.

“La verdad es que vamos a trabajar juntos con toda la comunidad educativa y con todos los directores, en un sistema que es orgullo para nuestro país”, concluyó el nuevo secretario de Educación municipal.