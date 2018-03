Mourelle se comprometió a pagar deuda y la cooperativista encadenada a Hacienda terminó la protesta

Luego de tres días de protesta, la cooperativista que se encadenó al despacho de Hacienda acusando a su titular, Hernán Mourelle, de “maltrato machista” y de no pagar una deuda a los trabajadores, finalmente abandonó su actitud luego que el funcionario se comprometiera a saldar pagar el próximo lunes.

En diálogo con 0223, Paola Tournoud, referente de Nueva Esperanza, contó que Mourelle “cerca de las 21 me pidió una reunión, donde primero me ofreció negar ante los medios que él sea machista, cosa que desistí. Tampoco me pidió disculpas por la actitud de no dejarme tomar los medicamentos”, admitió.

Luego de prolongarse el encuentro, el titular de Hacienda finalmente accedió a pagarle a la cooperativa la construcción de dos viviendas en el barrio Santa Rosa del Mar, decisión que motivó que Nueva Esperanza abandone el acampe frente a la Comuna, no así el resto de las cooperativas que mantienen diferencias con el Ejecutivo.

“Apoyamos a las cooperativas que siguen haciendo el acampe porque consideramos que su reclamo es justo y esperamos que el Municipio provea de obras. Solo se les pide trabajo”, concluyó Tournoud.