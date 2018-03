Baradel: "El gobierno bonaerense miente"

Roberto Baradel llegó a Mar del Plata para brindar una conferencia de prensa casi al mismo tiempo que la gobernadora María Eugenia Vidal confirmó la convocatoria a paritarias para la semana próxima con la idea de destrabar el conflicto con los gremios docentes.

"Es una reunión que llega con retraso, pero es bueno que haya llegado. Estamos en una situación de incertidumbre", dijo el secretario general de Suteba, quien recordó que en las cuatro reuniones paritarias que mantuvieron el gobierno bonaerense repitió la misma oferta: "15% en tres cuotas de 5%, 5% y 5%, que implican 625 pesos de aumento sin cláusula de actualización automática".

"Por supuesto que esto lo rechazamos de plano porque aceptarlo significaría aceptar la baja de salarios", dijo Baradel quien entendió que ese mecanismo no es una negociación, sino un intento de imponer una postura. "Esperamos que la semana que viene hagan una propuesta que, como piso, no perdamos poder adquisitivo", añadió.

Baradel también destacó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires "miente" en dos cifras puntuales que se difundieron a lo largo de las negociaciones. "Primero en el porcentaje de ausentismo. Es una gran mentira lo del 17% que la instaló en los medios de comunicación para que lo llevaran a la comunidad. Hasta el día de hoy no llevaron jamás una prueba que respalde eso", dijo.

El dirigente de Suteba también desmintió que el promedio de salario docente sean 24 mil pesos. "Cuando hablan de salario promedio toman toda la grilla del ministerio de Educación. Un docente con jornada simple empieza con 12.500 pesos", detalló.

Por otro lado, Baradel denunció un "brutal ajuste" en materia educativo. Y enumeró, por caso, que hay 80 mil chicos en la provincia de Buenos Aires que no tienen vacantes en los jardines de infante. "El exministro Bullrich dijo que iban a construir 3 mil jardines de infantes. No construyeron ninguno. Después dijeron que iban a construir 10 mil aulas. Lo que es verdad es que hay cero aulas y ningún jardín de infantes", dijo.

También remarcó que están cerrando escuelas y fusionando cursos. "La palabra que utilizan es optimizar los recursos. Es un ajuste. No hay fundamentos pedagógicos. Están tratando de llevar adelante un ajuste que nosotros con los abrazos, la movilización, el reclamo y el apoyo de la comunidad, estamos logrando revertir", remarcó.

El referente de Suteba dijo que el objetivo de los gremios en la paritaria es "discutir educación pública de calidad", pero tras pedirle cinco reuniones al director de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny no obtuvieron ninguna respuesta. "Queremos discutir cómo se mejora la asistencia de los docentes, que es un castigo al docente que se enferma o tiene que cuidar a su hijo", explicó.

En ese contexto, dijo que la gobernadora Vidal planteó la necesidad de "combatir los abusos".

"Si es eso, se lo firmo con las dos manos. Al lado de la firma de la gobernadora, va la mía. Pero para eso tiene que establecer primero un sistema de control de ausentismo en la provincia. Ellos son los responsables de establecerlo. Que es control no le genere inconvenientes a los docentes, porque hoy no les otorgan las licencias, no mandan médicos a domicilio y en algunos casos se tienen que trasladar más de 100 kilómetros. Tercero mejorar las condiciones de enseñanza del aprendizaje y cuarto establecer un sistema de salud preventivo para los docentes. En esto vamos a estar de acuerdo", concluyó.