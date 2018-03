ARA San Juan: “Lo que dijo Marcos Peña sobre el espionaje nos duele”

A 4 meses de la última comunicación del ARA San Juan, los familiares y amigos de los 44 tripulantes volvieron a marchar desde la Base Naval para reclamarle al Estado a que refuerce la búsqueda del submarino y tener una nueva reunión con el presidente Mauricio Macri.

En diálogo con 0223, Marcela Moyano, esposa del maquinista del submarino Hernán Rodríguez expresó el “gran dolor” que los familiares sienten en este tipo de fechas y volvió a insistirle al Gobierno Nacional “a que no abandone la búsqueda” del ARA San Juan.

“Queremos también poder dialogar con el presidente para insistir con el tema de la búsqueda y que no se pare. De una búsqueda intensiva sólo quedó un buque, que es el Yantar. Estamos desesperados. La Armada no cuenta con la tecnología y la recompensa millonaria que propuso el Presidente no sirvió. Ninguna empresa internacional se interesó por el monto ofrecido”, razonó Moyano.

“Lo que dijo Marcos Peña sobre el espionaje, más que sorprendernos nos dolió”

Consultada sobre los dichos del jefe de Gabinete Marcos Peña, que informó al Congreso que el submarino estaba realizando tareas de espionaje al momento de su desaparición, la esposa del maquinista dijo que sus declaraciones “no nos sorprende sino que nos duele. Desde el principio todo esto estuvo como secreto de Estado y no sabíamos nada hasta que se levantó el secreto. A partir de ahí esta saliendo mucha información que parte puede ser verdad o no. Queremos seguir luchando y saber toda la verdad. Queremos creer en los tres poderes y que se haga justicia. Y que el Presidente pueda autorizar o mejorar el tema de los barcos y que siga la búsqueda”, remarcó.

“Días como los de ayer son muy dolorosos para todos nosotros. Son fechas claves, de mayor agonía y dolor. Le pido a Dios que nos dé más fuerza para seguir buscándolos”, concluyó Moyano.