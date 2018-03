Otra mala para Baldini: chocó contra un auto y lo trasladaron al hospital

En medio de la posible suspensión del recital de La Renga -previsto inicialmente para el 7 de abril- por la negativa de la Provincia a no brindar la seguridad policial, se conoció hace instantes que el productor de espectáculos Pablo Baldini chocó con su moto y tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 de este sábado cuando Baldini, a bordo de una motocicleta Royal Enfeld, 250 de cilindrada, chocó contra el lateral derecho de un Ford Focus: el golpe provocó que el empresario cayera del rodado y sufriera algunas contusiones.

Desde el Hospital Interzonal informaron a 0223 que Baldini se encuentra “consciente, lúcido y en observación”.

Si bien desde la subsecretaría de Tránsito Municipal informaron que habían secuestrado ambos vehículos, la moto por no tener seguro contra terceros y el otro conductor no tener seguro ni VTV, desde el entorno del productor negaron que no tuviese cobertura y enviaron el comprobante a este medio.