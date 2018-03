El "Trébol" se trajo un triunfo heroico de Salta

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata consiguió un triunfo agónico en Salta. Con todo el partido abajo en el marcador, consiguió un try en la última jugada, empató y la conversión le dio el triunfo 13 a 11 en el debut del Campeonato Argentino.

No fue el mejor partido en cuanto al juego. Si bien empezó al frente con un penal de Lisandro Rodríguez a los 4', de a poco perdió la pelota, Salta golpeó a los 10' con un try del fullback Marcos Reyes y todo fue cuesta arriba. Si bien no se modificó el marcador en los primeros 35 minutos y Salta se fue al frente 5 a 3, el "Trébol" no tuvo pelotas de calidad en ataque y en defensa sufrió varios sobresaltos. La poca efectividad en ataque del equipo local, le impidió sumar más puntos, pero oportunidades no le faltaron.

En el comienzo del complemento todo empeoró. A los 3', un penal de Alegre aumentó el marcador para Salta, sobre los 7' fue amonestado Juara y Mar del Plata jugó 10 minutos con uno menos, en tanto que otro penal a los 11', dejó las cosas 11 a 3 para Salta. Fueron más de 20' en los cuales el conjunto de nuestra ciudad intentó por todas las vías pero no podía entrar al ingoal de Salta. Parecía que se escapaba el partido, pero los jugadores pusieron todo lo que tenían y dieron vuelta un resultado que parecía imposible.

A dos minutos del final tuvo un penal a los palos y los entrenadores decidieron meter de a tres para luego ir por el try de la victoria. Así, Rodríguez acertó y las cosas quedaron 11 a 6. La actitud de los jugadores revirtió el partido consiguiendo varios penales y una jugada final de la primera línea, con un hermoso offload de Franco Pechia para el try de palomita de Santiago Bonavento, que hizo explotar al banco del "Trébol". El partido 11-11, conversión para nada sencilla, pero Lisandro Rodríguez tuvo la madurez, personalidad y pegada para acertar el envío y sumar los dos puntos que le dieron el triunfo agónico a Mar del Plata.

Con estos cuatro puntos el Trébol está un punto por debajo en la tabla de Buenos Aires, que ganó con bonus 35 a 7 ante Santa Fe. La próxima semana, en cancha de San Ignacio, recibirá a Santa Fe, en el segundo partido de la zona, antes de viajar al concentrado en abril.