Peñarol, de mal en peor

Otro golpe más para Peñarol en este complicado andar de la temporada 2017/2018 de la Liga Nacional de Básquetbol. Como local, cayó 80-69 con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en el Polideportivo "Islas Malvinas". Sexta caída consecutiva que lo hunde en la tabla.

El contexto no fue el ideal. El norteamericano Todd Brown, reemplazante de Lamonte, no fue habilitado por la AdC (sorpresivamente) y no pudo debutar. Mientras que el perimetral Jonathan Slider padece una lesión del hombro, y podría ser operado en los próximos días.

Steffphon Pettigrew fue el máximo anotador marplatense, con 17 puntos. La formación inicial, ante las bajas, tuvo al joven Tomás Monacchi. En Gimnasia, volvió a destacarse el ascendente Carlos Buendía con 27 puntos, seguido del exPeñarol Franco Giorgetti (20 tantos).

Síntesis

Peñarol (69): Nicolás Gianella 6, Tomás Monacchi 2, Steffphon Pettigrew 17, Alejandro Diez 12 y Martín Leiva 14 (FI); Alejandro Alloatti 10, Nicolás Zurschmitten 8, Juan Ignacio Marcos 0. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Gimnasia de Comodoro (80): Gustavo Barrera 2, Franco Giorgetti 20, José Mensia 5, Tristán Spurlock 6 y Diego Romero 15 (FI); Carlos Buendía 27, Daniel Hure 3, Juan Manuel Rivero 2. Entrenador: Martín Villagrán.

Parciales: 13-14, 34-33 y 54-60.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Arbitros: Roberto Smith, Oscar Britez y Raúl Sánchez.