Jugaron todos para Alvarado, menos Alvarado

El objetivo era ganar. Se habló toda la semana que no importaba lo que pasara en el resto de las canchas, la confianza era muy alta y Alvarado estaba convencido que si ganaba, los resultados lo iban a acompañar y se iba a meter en el Pentagonal Final. Sin embargo, se le escapó un partido que estuvo a su merced en gran parte. En la etapa inicial cuando fue ampliamente superior y pagó la falta de contundencia. En el complemento, cuando se puso arriba en el marcador y se lo dieron vuelta en dos minutos. El 4 a 2 de Deportivo Roca sobre el "torito" costó muy caro, porque no sólo no entró a la lucha por el primer ascenso, sino que terminó cuarto en su zona y deberá jugar todas las instancias de playoffs si quiere ir por el segundo boleto a la B Nacional.

Alvarado mostró desde el arranque que iba a buscar los tres puntos y fue protagonista desde el minuto inicial. Por eso, quedó el sabor amargo de irse al vestuario con el marcador en blanco cuando había hecho todo para llegar al descanso, al menos, con un gol de ventaja. Porque le ganó el duelo en la mitad de la cancha y llegó con peligro por los costados y por el centro. De entrada, Albarracín la agarró muy abajo de zurda y la tiró por encima del travesaño. Antes de los 10', muy buena jugada colectiva, gran asistencia de Lucero de espalda para la trepada de Emanuel Urquiza que controló y definió cruzado, apenas afuera sobre el caño derecho de Paniccia que nada podía hacer.

Roca estaba sorprendido y no podía pasar la mitad de la cancha. Juan Francisco Rago tuvo poco trabajo y cuando lo llamaron a actuar respondió con velocidad y solvencia. Pero las situaciones claras, siguieron siendo para el "torito" que ganó un tiro libre en el borde del área, Tomás Mantia quiso asegurar al palo del arquero y la pelota se fue por encima del ángulo derecho. Por la derecha también llegó varias veces a fondo de la mano de Molina. En una de esas, no dividió con el centro al medio del área, sacó atrás para Litre que controló, quiso abrir el pie pero se le terminó yendo contra el palo izquierdo del arco local. La última, volvió a ser para Urquiza, que capturó un rebote y sacó un remate muy bueno que se encontró con una mejor reacción de Paniccia para enviar al córner. Fue mucho más el conjunto de Giganti en esa primera mitad, hizo todo el gasto, pero no pudo convertir y no le alcanzaba para lograr el pasaje al Pentagonal.

Y cuando los goles no se hacen en un arco... El viejo axioma del fútbol, le cayó como un baldazo de agua fría al "torito". Porque apenas habían pasado 4' cuando Fernando Fernández, un viejo "karma", apareció para abrir el marcador en la primera jugada clara del local en toda la tarde. Barajar y dar de nuevo para los de Mauricio Giganti que sintieron el impacto y les costó volver a tomar el protagonismo. Ruiz tuvo el segundo y ahí reaccionó el equipo marplatense.

En tres minutos, la tormenta se transformó en sol. Primero Litre recibió en diagonal y definió perfecto para la igualdad y, al ratito, Albarracín aprovechó un quedo de la defensa para empujar y dejar a Alvarado 2 a 1 y con los dos pies en el Pentagonal Final. A esa altura, habían entrado Caro y Gautier para darle más frescura y vocación ofensiva. Sin embargo, con la ventaja, el "torito" no supo bajar la intensidad, enfriar el partido, manejar las acciones de otra manera. Siguió yendo al palo por palo, el juego se volvió dramático y favoreció al local que estaba en desventaja y lo aprovechó a los 25', cuando Aguirre asistió al recién ingresado Guevara que puso el 2 a 2. Por como iban los resultados, ese resultado seguía metiendo a Alvarado entre los cinco, pero a los 29', Nicolás Trecco dibujó una gran maniobra individual, doble enganche y definición: golazo y 3 a 2 para el dueño de casa.

A la cancha Jonathan La Rosa, afuera Urquiza, todos lanzados en ataque y dejando espacios en el fondo. Le faltó claridad al "torito" en ese cuarto de hora final, la desesperación se apoderó de todos y no fue buena compañera, sabía que el empate lo clasificaba (al final de la tarde no), y para colmo, jugado, en tiempo de descuento corrió Ortiz, tuvo la lucidez para asistir a Trecco que sólo la tuvo que empujar y lo liquidó.

Duro golpe para Alvarado que tenía todo para ganarlo, que hizo gran parte de las cosas bien y que terminó sufriendo en defensa, justo la faceta más importante que había tenido en este torneo. Juventud Unida Universitario de San Luis dio vuelta el partido ante Gimnasia de Mendoza, le sacó el invicto y se metió como mejor tercero, lo que también manda a los de Giganti a disputar todas las fases de playoffs (5 en total) si es que quiere ir por el segundo ascenso.