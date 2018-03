Acampe: el intendente dijo que no negociará "hasta que no esté limpia la calle"

Al cumplirse 14 días del acampe de cooperativistas frente al Municipio, y mientras espera que la Justicia intervenga en el conflicto, el intendente Carlos Arroyo ratificó su postura y aseguró que no negociará “bajo ningún tipo de presión”.

“Ya he dicho que no negocio bajo presiones. Nunca, jamás. Cuando me entreguen la calle, perfectamente limpia, me sentaré a hablar”, sostuvo el jefe comunal

Arroyo recordó que, ante la extensión de la protesta, la Justicia “está recibiendo una denuncia por día”, y aclaró que su función “es administrar y no juzgar”.

“La Justicia tendrá que hacerse cargo de lo que decida”, dijo Arroyo y aseguró: “Yo, hice mi trabajo. Sé cuáles son mis tareas y cuáles las de la Justicia”.

En este sentido, el Intendente dijo que esta mañana ordenó realizar un expediente, a partir de una comunicación emitida desde el Concejo Deliberante, en el que se informarán “las circunstancias y todas las cosas que se hicieron”, en el marco del conflicto.



Al brindar su mirada sobre la medida de los integrantes de cooperativas, el Intendente se limitó a señalar que “no es el comportamiento que tendría como ciudadano”.

Por último Arroyo aseguró: “Parece que en este país sólo unos grupos tienen derechos constitucionales y otros no lo tienen. Hay muchas formas de ver la Justicia acá. Es terrible lo que digo, pero es así”.