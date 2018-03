En abril se viene otra suba de gas: cómo se implementará

Esta semana el Enargas publicará los cuadros tarifarios el mes de abril y se sabrá cuál será el aumento efectivo aunque, según estimó Sergio Procelli, referente de Consumidores Argentinos puede calcularse que rondará un 110% con relación al invierno de 2017.

Procelli destacó en diálogo con 0223 que el valor de las tarifas tiene que ver con precio de el gas en boca de pozo y también está atado al valor del dólar, por lo que no se puede decir con precisión cuánto aumentará.

Tras un encuentro que mantuvo la semana pasada con el presidente del Enargas, Mauricio Roitman, Procelli comentó que una de las propuestas que buscaría implementar la administración nacional sería “distribuir el costo de la boleta a lo largo de todo el año”, y de ese modo disminuir su impacto.

“La idea sería que no paguemos mucho en invierno y tan poco en verano, y van a tratar de prorratear eso para que no haya tanto gasto en un mes en particular”, explicó y añadió: “Esto no es una solución, sino una forma de que la boleta no llegue tan fuerte en uno de los dos períodos”.

En este sentido manifestó que "sería opcional" y que "el problema es que esa va a generar intereses, que todavía no se sabe de cuánto serán”.