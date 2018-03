Aldosivi dejó pasar el primer tren en una noche para el olvido

Aldosivi sufrió un freno a sus ilusiones de lograr el rápido retorno a primera. Enfrentaba a un rival que lucha por no descender, como local, y con la posibilidad de quedar como único líder de la B Nacional con ventaja. Pero Quilmes jugó como debía en su desesperación, y los marplatenses, no. El "Cervecero" festejó su 3 a 1 en el Minella, en el cierre de la 19° fecha. Así, el "Tiburón" dejó atrás una racha de diez partidos invicto.

La noche comenzó siendo de terror para Aldosivi, porque tras perder rápidamente la pelota en la salida, recibió el 1 a 0. A los 25 segundos nomás, Quilmes anotó con una escapada de Francisco Ilarregui por derecha, centro rasante que cruzó el área y definición precisa de primera de Leandro González. Un verdadero baldazo, cuando todavía la humareda verde y amarilla de las bengalas de la hinchada cubrían el aire tras el recibimiento a su equipo.

Siguieron minutos de confusión. La visita, urgida por estar en zona de descenso y que tuvo tres cambios en la formación con un planteo de jugadores veloces para contragolpear, merodeó el 2 a 0. Nuevamente Larregui –indetenible al inicio- fue por derecha y su centro peligroso fue despejado. Luego, a los 6´ cabeceó en soledad Matías Nouet.

Para su suerte, Aldosivi encontró el empate con una jugada individual y la colaboración de un rebote. En la respuesta a la jugada anterior, Antonio Medina pisó el área por derecha, enganchó y sacó un zurdazo que previo desvío en el defensor Tomás López, descolocó a Trípodi. Uno a uno.

Entonces, el equipo de Álvarez reaccionó y fue un vendaval. Zurdazo de “Pitu” González apenas afuera tras un rebote, y de ese córner Trípodi voló ante un cabezazo de Villar. Luego a los 11´ Telechea no llegó a conectar de cabeza tras un envío cruzado.

Sin embargo, ese “veranito” dentro del partido duró poco y Aldosivi ya no tuvo fluidez en su juego. Orfano no pudo gravitar, Telechea no recibió juego, por momentos el equipo abusó de pelotazos frontales y solo Medina ( derechazo cruzado) y la claridad de Villar hicieron su aporte. Encima, la defensa no se mostraba sólida. Quilmes logró imponerse en el cuarto final de la etapa. Y se acercó con cierto peligro aprovechando la endeblez del local con las temidas pelotas detenidas: Moyano dudó a los 31´ en una salida, y Gabriel Ramírez cabeceó en soledad por centímetros afuera.

Se esperaba una mejora de Aldosivi en el segundo tiempo. Pero eso no sucedió. Con más lucha y actitud que juego, los marplatenses buscaron imponerse ante un rival ordenado. A los 11´ Trípodi salió lejos ante Telechea, perdió la pelota y Orfano definió al gol, pero en supuesto off side. Dos minutos después, Telechea le ganó bien la posición a su defensor y quedaba para definir, pero el árbitro López cobró foul cuando el defensor cayó solo. Y a los 15´ en jugada preparada, Somoza remató desde la medialuna muy alto.

Quilmes se recompuso y empezó a dominar. Avisó a los 17´ con una pelota cruzada de Ramírez que Torres por poco no pudo definir en una serie de rebotes. Pero a los 22´ no perdonó: nuevo envío que cruzó el área, Nouet la bajó para Ilarregui y el muy buen volante desairó a Velázquez y definió casi en la puerta del área chica para el 2 a 1.

Sorprendido, intentó reaccionar el "Tiburón" y solo contó con un cabezazo apenas alto de Canever. Aldosivi se mostró deslucido, como toda la noche. Sus jugadores más determinantes, apagados. Y enfrente, Quilmes jugó como una final y no perdonó a una defensa distraída, con espacios. Así, a los 32´ e instantes después del ingreso de Ellacópulos en el local, liquidó la historia. Ilarregui volvió a definir cómodo, tapó Moyano y sin resistencia en el rebote definió González en su segunda anotación del partido. Final.

El próximo

Aldosivi visitará el sábado próximo a Sarmiento de Junín desde las 19 horas, por la 20° fecha.

Síntesis:

Aldosivi (1): 1-Sebastián Moyano; 4-Nahuel Yeri, 2-Alan Alegre, 6-Maximiliano Velázquez y 3-Franco Canever; 8-Diego Villar, 5-Leandro Somoza y 10-Arnaldo González; 7-Antonio Medina, 9-Fernando Telechea y 11-Esteban Orfano. DT: Gustavo Alvarez.

Cambios: ST 21´ 17-Iván Pérez por Villar, 31´ 16-Emiliano Ellacópulos por Canever y 40´ 18-Lucas Di Yorio por Orfano. No ingresaron: 12-Matías Vega, 13-Emanuel Iñiguez, 14-Ismael Quilez, 15-Roberto Brum.

Quilmes (3): 1-Emanuel Trípodi; 4-Brian Lluy, 2-Tomás López, 6-Larrea y 3-Federico Álvarez; 11-Francisco Ilarregui, 5-Augusto Max, 8-Gabriel Ramírez y 7-Leandro González; 10-Jonatan Torres y 9-Matías Nouet. DT: Mario Sciaqua.

Cambios: ST 35´ 14-Nicolás Castro por Ilarregui, 38´ 16-Enzo Acosta por González, 43´ 18-Matías Tissera por Torres. No ingresaron: 12-Marcos Ledesma, 13-David Ledesma, 15-Matías Mansilla, 17-Miguel Caneo.

Goles: PT 25 segundos Leandro González, 6´ Antonio Medina; ST 22´ Francisco Ilarregui y 33´ Leandro González.

Amonestados: PT 34´ A. Max (Q), 36´ González (Q); ST 15´ T. López (Q), 20´ D. Villar (A), 39´ Yeri (A).

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: "José María Minella".