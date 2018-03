Macri no descarta una reelección

En una entrevista en el programa “La Cornisa”, conducido por Luis Majul, Mauricio Macri manifestó su deseo de ser reelecto en 2019. “Si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré" afirmó el mandatario.



Mauricio Macri hizo un balance de su gestion y tocó temas de actualidad, precisando que “la Argentina arrastra un montón de daños acumulados y de eso no se sale en 2 años. Estuvimos al borde de parecernos a Venezuela. ¿Cómo no voy a decir que lo peor ya pasó?”.

Uno de los temas más destacados sobre los que respondió fue la inflación: “Las críticas dicen que somos ajustadores seriales” dijo y agregó: “Hay que mirar es la tendencia, venimos bajando, aunque pensé que íbamos a bajar más rápido la inflación”.

En este sentido indicó que el aumento de tarifas es “inevitable, pero gracias a eso se ha vuelto invertir con esa plata”.

En relación al empresario de medios Cristóbal López, acusado de evasión y que fue liberado el pasado viernes, sostuvo que "Desde el Gobierno y la AFIP vamos a apelar"

Sobre el mismo tema, Macri reveló que el empresario el envío una carta en la que le preguntó si lo perseguía. "Para mi, intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro" le contestó el primer mandatario.



Por último, se refirió a uno de los temas más debatidos en las últimas semanas: el aborto. "No la voy a vetar" confirmó Mauricio Macri, en caso de que el proyecto de ley de aborto no punible se apruebe en el Congreso de la Nación.