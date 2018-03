Se amplían los reclamos contra Ioma por recortes de prestaciones y falta de pago

Este viernes, en la sede de Ioma ubicada sobre Independencia, entre Garay y Rawson, continuaron los reclamos en contra de la obra social, con denuncias por recortes y falta de pago de diversas prestaciones. Acompañantes terapéuticos y transportistas de personas con discapacidad también se sumaron a la protesta, con un corte de carriles de la avenida en dirección norte.

Uno de los afectados por la situación, Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, (Atpcd), dialogó con 0223 y brindó detalles de la dramática situación que viven los trabajadores de ese sector. “A nosotros nos toca muy fuerte, tenemos compañeros a los que se les debe desde enero de 2017. Es mucho tiempo, se hace cada vez más difícil”, explicó el dirigente en primera instancia.

Consultado por las respuesta desde el instituto, Goldar contó: “La respuesta oficial, acá en Mar del Plata, es que ellos tratan de hacer todo lo posible. Pero debemos ir por otro tipo de canales para poder cobrar lo que es de nosotros, no tenemos respuestas eficientes que nos dejen tranquilos”, sentenció.

Los transportistas aclararon además que nunca dejaron de prestar servicios, a pesar de la extensa deuda mantenida por el gobierno y de los altos costos de mantenimiento de los vehículos, preparados especialmente para la tarea: “Ni un sólo mes dejamos de trabajar. Sabemos que somos un eslabón prácticamente fundamental para la calidad de vida de esas personas, esperamos no tener que llegar a eso porque sería un problema grave para todos. Los valores de la mantención son muy grandes, de mínima una unidad de estas para tenerla en la calle necesita de una inversión de 400 mil pesos”, resaltó Goldar.

A continuación habló con este medio Agostina Igarza, del Colectivo Marplatense de Acompañantes Terapéuticos. “Estamos acostumbrados a que las obras sociales paguen con demora, pero Ioma tiene deudas promedios en los seis meses. La gran mayoría, desde agosto o septiembre, está sin cobrar” graficó la trabajadora.

Igarza detalló que “desde hace varios meses realizan mesas de trabajo con el jefe regional de Ioma y siempre la excusa es que como el sistema es centralizado, mucho no pueden hacer desde acá. Lo cierto es que ese sistema es muy arcaico, acá hay que presentar carpetas que luego se acumulan en oficinas de La Plata, si es que no se cambia el sistema de liquidaciones y si es que no se descentraliza Ioma, esto seguirá sucediendo”, avisó.

“Nuestra conclusión es que Ioma tiene una política de vaciamiento y burocratización del sistema que afecta tanto a los afiliados, los principales damnificados, como a nosotros los prestadores. Es una precarización de la vida. Ellos a cambio nos solicitan que tengamos el monotributo al día, cuando no podemos pagar ni siquiera nuestras cuentas”, concluyó Igarza.