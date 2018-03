Formato definido para los torneos de la AAMH

Con asistencia casi total de los clubes afiliados, la Comisión de Torneos de la AAMH, representada en esta instancia por el vicepresidente Gabriel Ceratto y el Prof. Gustavo Ríos, dio a conocer el Formato del Torneo 2018 y el Fixture del mismo. El torneo 2018, viene con unas cuantas novedades, con el objetivo de hacer un torneo mas extenso y en el que levante le nivel de competencia del hockey local.

El torneo estará formado por 3 lineas:

Línea A, con 10 equipos de tira completa, CUDS A, MdP A, CUDS B, UNI A, IDRA, DEl Valle, Sporting A, Trinity, Banco A, IAE A

Línea B, con 9 equipos de tira completa, Sporting B, MdP B, Bigua, O.U, River, Pato, Urquiza, Náutico, Pinamar.

Línea C con 12 equipos entre tira completa e incompleta, Dep. Norte, Libertad, Juvenilia, IAE B, UNI B, Pueyrredon, Miramar, Talleres, Quilmes, Banco B, Sporting C, Comercial

Las categorías de Sub 14 a Intermedia, disputaran un torneo en cada una de sus lineas, compuesto de 3 fases.

Línea A: 1ra fase, 3 ruedas todos contra todos, 2da fase cruces semifinal y final. Se definen todos los puestos. Del 1° al 4° definición de Campeonato y del 5° al 8° definición de puestos. El 9° y 10° cruce único (final).

Línea B: 1ra fase, 3 ruedas todos contra todos, 2da fase cruces semifinal y final. Se definen todos los puestos. Del 1° al 4° y del 5° al 8° definen en semifinal y final. El 9° queda eliminado eliminado de los play off.

Línea C: 1ra fase zona única a dos ruedas, 2da fase, definición en play off con cruces de cuartos, semifinal y final del 1° al 8° definición de todas las posiciones. Del 9° al 12° cruces para definir ubicación final.

Las categorías 1° disputarán el siguiente formato de torneo.

Línea A: 1° fase todos contra todos a dos ruedas.. Clasifican los 6 primeros a la fase 2 de campeonato (TOP 6 A) donde jugaran todos contra todos a dos ruedas clasificando los 4 primeros a la semifinal y final por el Campeón Oficial de la AAMH, y el 5° y 6° cruce único para definición de puestos.

Línea B: 1° fase a dos ruedas todos contra todos. Una vez finalizada la primera fase será campeón de la linea B el primero por sumatoria de puntos puntos, clasificando los 2 primeros al TOP 6 A - B junto a los 4 últimos de la línea A, donde jugaran todos contra todos a dos ruedas adquiriendo el derecho los 4 primeros de jugar en 2019 en la Línea A y los dos últimos en la B. Los dos últimos de este Top definen puestos en partido único.

Línea C: 1° Fase a dos ruedas todos contra todos. Una vez finalizada la primera fase será campeón de la Linea C el primero por sumatoria puntos. Este clasificará al TOP 8 B – C (una rueda) conformado por 3° al 9° de la B y el Campeón de la C.

Ascensos y Descensos:

No hay Ascensos ni descensos directos. En el año 2019 cada Línea quedará conformada de la siguiente manera:

Línea A: Los 6 Clubes clasificados al TOP 6 A más los 4 primeros del TOP 6 A-B.

Línea B: 2 últimos del TOP 6 A-B mas 7 primeros del TOP 8 B-C.

Línea C: El ultimo del TOP 8 B-C más los equipos que hayan jugado el TOP C.

Ventajas deportivas:

Intermedia A Sub 14: Línea A y B solo hay ventaja en la semifinal. Línea C, en cruces de cuartos de final y semifinal tendrán ventaja deportiva.

Se considera Ventaja Deportiva (sin importar la instancia) el mejor clasificado de la fase regular. Implica que en caso de igualdad en una definición de cruces quien la posea, pasara a la instancia siguiente. En instancias final de play off, en caso de igualdad, se define por SHOOT OUT según reglamento de la CAH.