Ayudemos a cuatro marplatenses con Síndrome de Down a cumplir su sueño

Lo más importante lo consiguieron. Con esfuerzo, dedicación, mucho entrenamiento y el talento innato, Clara Nievas, Violeta Méndez, Catalina Domingo y Agustín Bortolotto, consiguieron las marcas y performances técnicas necesarias en natación y nado sincronizado, respectivamente, que los clasificó al Mundial de Natación para atletas con Síndrome de Down que se desarrollará del 19 al 27 de julio en Truro, Canadá. Ahora, mientras el miércoles a las 10.30 recibirán una distinción en el Concejo Deliberante, la ONG Integra Sports, a la que pertenecen, los ayuda en la búsqueda de fondos para poder viajar y solventar los gastos.

Los deportistas que representarán a la República Argentina son parte de una delegación de seis deportistas más cuatro profesores. Actualmente entrenan 6 días a la semana, gracias al apoyo de sus familiares y cuerpo técnico, que hacen lo imposible para que lleguen en óptimas condiciones a Canadá.

Clara, Violeta, Catalina y Agustín pertenecen a Integra Sports, una ONG de nuestra ciudad creada en junio de 2012, dedicada a la iniciación deportiva de niños y adolescentes con discapacidad. Hoy en día concurren más de 70 niños de entre 4 y 15 años con discapacidad cognitiva (retraso madurativo, síndrome de Down, síndrome X frágil, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, autismo típico o Kanner).

Esta es la organización que actualmente los apoya y ayuda, entre otras cosas, en la búsqueda de fondos para que puedan viajar y ser parte de esta gran experiencia, ya que la institución no cuenta con apoyo financiero de ningún tipo. Una de las principales preocupaciones, que devinieron a la euforia y alegría por esta gran oportunidad, es poder costear todos los gastos que el viaje conlleva.

La novena edición del prestigioso Campeonato Mundial, es coordinado por la Organización Internacional de Natación de Síndrome de Down (www.dsiso.org), y busca concientizar al Comité Paralímpico Internacional que los atletas con Síndrome de Down merecen una categoría específica que los incluya en los Juegos Paralímpicos. Actualmente el comité establece la clasificación olímpica según el tipo de discapacidad y clasifica a los deportistas con síndrome de Down dentro de la categoría Deficiencia Intelectual, sin tener en consideración las características físicas propias del síndrome. Este evento reune a más de 300 deportistas de 25 países.

Para ayudarlos a viajar se puede donar dinero en la cuenta bancaria de la ONG, a través de la compra de bonos solidarios por medio de la Fan Page Argentina al Mundial de Canadá o como sponsor.

Datos de cuenta

Banco Credicoop

Razón Social: INTEGRA-SPORTS AC

Cuenta Corriente en pesos: 191-084-9574/5

CBU: 1910084155008400957450

CUIT: 30_71475414_5