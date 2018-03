Gustavo Álvarez tras la caída de Aldosivi: "Quilmes fue más certero"

Gustavo Álvarez, entrenador de Aldosivi, analizó en conferencia de prensa la derrota por 3 a 1 ante Quilmes en el Minella, que le impidió a su equipo quedar como único líder de la B Nacional (puesto que comparte con Atlético Rafaela, con un partido más). El exTemperley habló en extenso, evitó la crítica a su plantel y prefirió la defensa enérgica por la tarea realizada, con entrega y actitud. A continuación, lo mejor de la conferencia de prensa.

Paridad. "En una categoría muy pareja donde la brecha entre los equipos de arriba y abajo es mínima, no me sorprende la paridad y las posibilidades de todos los equipos. Sabemos que todos los partidos son muy duros, y sabíamos lo que iba a plantear el rival"

Análisis. "Vi un Aldosivi que asume el protagonismo, que intenta buscar el arco rival permanentemente, sabiendo que sufrió un gol muy temprano pero que no alteró la paciencia y la convicción del equipo para respetar una idea y recorrer el camino que venimos recorriendo desde el primer día de trabajo"

¿Faltó intensidad?. "No creo. Después del gol nuestro tuvimos opciones para pasar a ganarlo. Tuvimos algún altibajo de intensidad pero al equipo le reconozco la entrega de todos los partidos, y lo valoro más aún en la adversidad del resultado".

Los cambios. "Atacamos todo el partido con tres delanteros, y cuando ingresó Di Yorio jugamos con cuatro. Muchas veces, los cambios van de la mano del resultado. Los cambios tempranos o tarde no los considero como tales. Después se evalúan con el diario del lunes. Hago un análisis más profundo".

Carácter. "Este es un equipo de hombres con carácter y rebeldía al que los golpes no lo afectan. Cuando nos metieron el gol rápido, sabía que el equipo no se iba a caer. Lo primero que les dije cuando entré al vestuario, en reiteradas ocasiones hice referencia al orgullo que siente este cuerpo técnico por dirigir este grupo, y si hay un momento para reafirmarlo es en la derrota".

Los dos goles anulados. "El primero fue off-side (Orfano), el segundo no vi foul (de Telechea). No me gusta opinar de los árbitros, considero que tienen que definir en un segundo y el margen de error es mínimo como el de los jugadores. Si se equivocaron, no me corresponde analizarlo. No creo que los goles anulados nos hayan afectado".

Cuestión de planteos. "Los equipos plantearon partidos diferentes. Nosotros, uno de posesión, sabiendo que el rival nos iba a reducir los espacios, recuperar en campo propio y salir rápido de contra. O sea, la estrategia del rival fue defender en pocos metros para poder atacar en muchos. Nosotros, al revés. Atacar en pocos metros y defender en muchos. Pero con una coherencia que llamamos ´ataque equilibrado´, que si perdemos la pelota en ese espacio reducido del rival, tenemos que tomar las precauciones tácticas necesarias para no sufrir al rival en la contra."

"Jugaron hoy dos estilos muy claros y diferentes. El fútbol es así. Reconozco la victoria de Quilmes pero hemos cometido errores como todos los partidos, también aciertos. Debemos ser cuidadosos. El análisis rápido del partido tiene un componente emocional muy grande. Cuando pasan las horas, la razón le va ganando a la emoción y queda el análisis frío. Tenemos que estar tranquilos."

Rival certero. "En el primer gol Quilmes aprovecha esos espacios, porque de una pelota larga recuperada en banda derecha, dos pases centro y gol. No sé si Quilmes justificó el resultado. Jugó el partido que quiso jugar, nosotros desde la estrategia también, pero en los últimos metros fueron certeros."