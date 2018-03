Aldosivi volvió a trastabillar en Junín y puso en riesgo su liderazgo

Aldosivi volvió a dar un paso atrás en su intención de lograr el ascenso directo a primera división. En Junín, Sarmiento lo derrotó con justicia por 1 a 0, en el marco de la 20ª fecha de la B Nacional. Pese a que en el final tuvo chances para conseguir la igualdad, previamente estuvo cerca de sufrir el aumento de la desventaja. El lunes próximo recibirá a Villa Dálmine.

Mañana, si Rafaela empata o le gana a Morón, quedará como único líder aunque los santafecinos la próxima fecha tendrán jornada libre.

El experimentado Yamil Garnier a los 37 minutos del primer tiempo anotó el único gol. En el descanso, salió lesionado en su rodilla el goleador Fernando Telechea. Y en el final, el zaguero Alan Alegre se hizo expulsar. Bajas que se suman a los ya lesionados Cristian Chávez y Ezequiel Parnisari.

#BNacionalEnTyCSports ¡Gol de Sarmiento! Garnier complica los planes de Aldosivi. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/QoVosq2qwB pic.twitter.com/1oLSLwDvuA — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 24, 2018

El juego tardó en tener fluidez. Al sabido ingreso de Iván Pérez por el lesionado Diego Villar, se sumó la sorpresa de Lucas Di Yorio por Orfano en el once titular. De arranque, el exAldosivi Nicolás Miracco estuvo cerca con un derechazo cruzado desde puerta del área. Y a los 11´ Medina tocó para Canever, cuyo disparo con pierna menos hábil se fue afuera.

Aldosivi empezó a manejar la pelota desde esa aproximación. Al menos territorialmente, intentó rodear a su rival, pero sin lastimar o generar juego. El dominio no se tradujo en acciones de gol.

Y Sarmiento, de a poco, empezó a encontrar espacios y a logar sociedades entre las líneas del medio y la defensa visitante. A los 20´ llegó por primera vez seriamente, entre sus laterales: Garnier para Arias en el centro, y zurdazo del exAldosivi apenas afuera. Siete minutos después, el conjunto de Junín empezó a cercar realmente a su rival: Cacheiro -la figura- recibió otro centro y definió de zurda, pero la pelota pegó en el travesaño. Luego, el “10” recibió tras un equivocado pase atrás de Somoza y Yeri salvó de modo providencial cuando el volante definía.

Aldosivi no hacía pie. Encima, Fernando Telechea se lesionó la rodilla izquierda e insistió en continuar dentro del campo. El goleador salvó sobre la línea tras un córner que definió Landa.

Por eso, no extrañó que a los 37´ el local abriera el marcador: la defensa de Aldosivi tardó en despejar una pelota, Estévez puso un excelente pase para Yarnier y el lateral experimentado definió cruzado, pese a que Moyano alcanzó a rozar la pelota.

Antes del descanso, el "Tiburón" contó con un tiro libre fuerte de González que el arquero dio rebote, pero Di Yorio primero y Telechea luego no pudieron definir.

En el segundo tiempo, Emiliano Ellacópulos ingresó por el lesionado Telechea. Y Sarmiento de Junín mereció justificar el resultado en los primeros 20 minutos. Con las facilidades que le dio un Aldosivi partido en dos, tuvo todo para liquidar la historia pero no tuvo fortuna. Moyano tapó un tiro libre de Estévez: luego, a los 18´ otra vez Cacheiro recibió en soledad y su definición pegó en el travesaño. Y dos minutos después, tras pase de Arias, Estévez remató fuerte y al ras del piso pero el esférico pegó en el palo.

Con mucho empuje, a cuenta gotas, Aldosivi intentó equilibrar las acciones. Y su crecimiento, o sus esperanzas, surgieron desde los pies de Ellacópulos. Y el "Griego" a los 32´ combinó con Medina, y su zurdazo pegó en el palo tras un leve desvío en el arquero Pellegrino.

Sarmiento se jugó a defender el empate y retrocedió contra su arco. Entonces, los marplatenses continuaron buscando la igualdad. A los 40´ llegó una doble chance increíble que no pudo concretar: centro de Ellacópulos pasado, Canever cabeceó al medio, Medina definió y en la línea la pelota pegó en un rival; luego Orfano tampoco pudo concretar en la continuidad.

Era el mejor momento del equipo en el partido. Hasta que Alan Alegre no soportó que el ingresado Brea jugara bien y le fue fuerte abajo. Doble amarilla, y a las duchas. No hubo tiempo para más. Aldosivi volvió a perder, ahora no solo en el resultado, sino en rendimiento y en otro jugador determinante como Telechea del cual habrá que esperar qué tipo de lesión lo aqueja.

Síntesis

Sarmiento de Junín: 1-Fernando Pellegrino; 4-Yamil Garnier, 2-Javier Capelli, 6-Lucas Landa, 3-Ramiro Arias; 10-Ignacio Cacheiro, 7-Juan Caviglia, 5-Guillermo Farré, 8-Nahuel Estevez; 9-Nicolás Miracco y 11-Lucas Passerini. DT: Iván Delfino.

Cambios: ST 29´ 14-Julián Brea por Miracco, 43´ 15-Julián Espinaci por Cacheiro.

Aldosivi: 1-Sebastián Moyano, 4-Nahuel Yeri, 2-Alan Alegre, 6-Maximiliano Velázquez y 3-Franco Canever; 8-Iván Pérez, 5-Leandro Somoza y 10-Arnaldo González; 11-Lucas Di Yorio, 9-Fernando Telechea y 7-Antonio Medina. DT: Gustavo Álvarez.

Cambios: ST 0´ Emiliano Ellacópulos por Telechea, 22´ 18-Esteban Orfano por Di Yorio, 27´ 15-Roberto Brum por Pérez.

Goles: PT 37´ Yamil Garnier.

Amonestados: PT 30´ A. Medina (ALD); 40´ Estévez (SAR). ST ST 15´ Landa.

Expulsado: ST 42´ Alan Alegre.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: “Eva Perón”, de Junín.

Próxima fecha: Aldosivi vs. Villa Dálmine (lunes a las 21).