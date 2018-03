Dijo que robó por necesidad: lo condenaron a seis años y nueve meses de prisión

Un joven que junto a un cómplice asaltó un comercio en junio del año pasado fue condenado a seis años y nueve meses de prisión luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal 3 validara la presentación de un juicio abreviado que presentaron su defensa y la fiscalía. En virtud de una condena anterior en la que había obtenido la libertad condicional, Gustavo Adrián Gaitán fue declarado reincidente y seguirá detenido en el complejo penitenciario de Batán.

Durante la audiencia realizada ante el Juez Juan Manuel Sueyro el imputado reconoció su intervención, dijo que se había cruzado con un chico –cuyo nombre no recordaba- que le propuso ir a robar y que lo hizo porque "no tenía nada sobre la mesa". Gaitán sostuvo que aceptó la propuesta y tomó el arma “con el convencimiento de que el revólver no andaba”.

Esa mañana, junto al joven que lo había “invitado” minutos antes ingresó al autoservicioo ubicado en la avenida Libertad entre Arrué y Suárez y tras amenazar a los propietarios y dos clientes se apoderaron de cinco mil pesos y cuatro teléfonos celulares.

Tal como se observó en las imágenes de las cámaras de la zona, los dos jóvenes salieron corriendo en dirección a la calle Beruti mientras se iban quitando algunas de sus prendas. Personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911 aprehendió a Gaitán y secuestró –en presencia de testigos- el arma de fuego que había descartado debajo de un auto minutos antes.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad ya que “en cuanto al estado de necesidad, vale destacar que no se trajo prueba que lleve a representar tal circunstancia”. El magistrado valoró como atenuante el buen concepto acreditado y la buena impresión generada en la audiencia al ratificar su asunción de responsabilidad.

En cuanto a los agravantes el magistrado consideró que “varias fueron las víctimas del robo, varias han sido las personas a las cuales se dañó su patrimonio y se colocó en situación de peligro al ser apuntadas con el arma de fuego en condiciones inmediatas de disparo”. Por esos motivos señaló que “el disvalor de la acción ha sido superior al previsto por el tipo penal, por ende ello debe repercutir como aumentativo de la pena”.

Sueyro declaró a Gustavo Adrián Gaitán coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por la utilización de arma de fuego apta para el disparo y lo condenó a seis años y nueve meses de prisión. En función de una condena anterior tramitada en el Tribunal en lo Criminal 4 por la que obtuvo su libertad condicional en agosto de 2012 se lo declaró reincidente.

Desde el día del hecho Gaitán permaneció detenido por lo que el vencimiento de la pena impuesta –con carácter provisorio- será el 16 de marzo de 2024.