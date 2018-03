San Jorge de Tucumán, el primer escollo de Alvarado en los playoffs

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Atlético Paraná

Crucero del Norte vs. Huracán Las Heras

Deportivo Roca vs. Deportivo Madryn

Sarmiento (Resistencia) vs. Ferro de Pico

Desamparados (San Juan) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Chaco For Ever vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)