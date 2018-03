Casi 500 chicos se quedaron sin transporte escolar en una escuela rural de Batán

La comunidad educativa de la escuela rural del Paraje San Francisco, restringió este mañana uno de los accesos al Parque Industrial General Savio, exigiendo la normalización del servicio de transporte escolar: afirman que más de 450 chicos de primaria y secundaria se quedaron sin la combi, por supuestas irregularidades de la prestadora privada del servicio de transporte.

En diálogo con 0223, Laura González, mamá de unos de los cientos de afectados, pidió por “el retiro inmediato” de Vilma Cobak, encargada de transporte privado para la escuela de San Francisco en Batán.

“No contamos con el servicio que corresponde y hace 6 años que venimos luchando por esto. Es la única escuela de la zona que tiene esos problemas. Este año contamos con un colectivo, cuando hace 6 años arrancamos con 5 colectivos. Desde que esta señora Cobak está, se empezaron a encontrar ciertas irregularidades, así que la Provincia nos empezó a sacar de a poco los colectivos. Hoy contamos con un solo micro para una matrícula de secundario de 270 chicos, sin contar con la primaria”, explicó.

“Ese sólo colectivo sinceramente no da abasto. Y el único colectivo que entra a la escuela es el Batán y el Peralta Ramos, que están cumpliendo con el recorrido pero no entran todos los chicos: así muchos se quedan a la deriva, quedan a pie o pierden días de clases. El turno tarde no tiene clases porque no hay forma de llevarlos. No sabemos que más hacer para que nos escuchen. Hemos elevado notas y reclamos y no recibimos solución a estos problemas”, se quejó la mujer.

“Los papás solo pedimos que la señora Cobak retire sus servicios, que trabaje a gusto en otro lugar y que renuncie y nos deje a nosotros otro licitador. Así podemos recuperar los micros que fueron sacados y que nuestros chicos puedan ir a la escuela. Son 250 chicos que quedan de a pie solo del turno mañana mas unos 200 de la primaria. No tenemos otro recurso mas hacer esta protesta acá para que nos escuchen. Necesitamos el transporte para los chicos”, concluyó.