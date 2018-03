Arroyo: “Cuando Giri se decida siempre tendrá la posibilidad  de volver a trabajar conmigo” 

Luego de que el intendente Carlos Arroyo anunciara que Emiliano Giri volvería a formar parte del gabinete municipal, el extitular del Emtur aseguró públicamente este lunes que resolvió no aceptar “momentáneamente” el ofrecimiento.

Por su parte, el jefe comunal se refirió a la decisión de Giri en el marco del acto de asunción de Sergio Andueza como secretario de Tecnología e Innovación y Marcelo Lencina en el cargo de subsecretario de Seguridad del municipio.

“En los temas familiares de otras personas, yo no intervengo. Giri siempre fue un gran amigo y un buen funcionario. Tiene todo mi respeto”, afirmó Arroyo, quien subrayó que “cuando él se decida siempre tendrá la posibilidad de volver a trabajar conmigo” en el gabinete municipal.

Este lunes, Giri consideró que "hoy no están las condiciones para asumir el cargo que me ofrece Arroyo". En ese contexto, dejó en claro que su familia fue muy importante para tomar esta decisión y destacó que no haría nada que pueda afectar a su esposa y sus hijos.

En una carta abierta, el exfuncionario explicó que “durante los últimos días el intendente municipal declaró públicamente su voluntad de que forme nuevamente parte del gabinete, posibilidad cierta que venimos analizando desde hace un par de meses y la cual en lo personal me enorgullece dado que siento por el intendente Arroyo un cariño y afecto que trasciende la política".

Y remarcó que “así como en el 2015 la decisión tomada había sido estrictamente personal pero las consecuencias de esa decisión habían repercutido en todo mi entorno familiar pero especialmente en mi mujer y mi hijos, en esta oportunidad iba a tener en cuenta su opinión”.

“Es por eso que momentáneamente no estoy en condiciones de poder aceptar la propuesta que tan generosamente me hiciera el señor intendente. Sin embargo el sabe que puede contar con mi amistad y opinión cuando lo crea necesario”, concluyó Giri.