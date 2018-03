Quilmes recibe a Regatas con la necesidad de ganar

El juego que se le escapó el sábado ante Ferro como local le generó un dolor de cabeza grande a Quilmes que, con otros resultados de estos días, otra vez cayó en los últimos puestos de la tabla y lo obliga a un festejo esta noche ante Regatas de Corrientes, desde las 21, en el Polideportivo "Islas Malvinas", para respirar más aliviado.

El que no está muy aliviado es Javier Bianchelli, porque a un plantel corto, se le suman las lesiones de Maximiliano Maciel y Omar Cantón, que todavía no se sabe si serán de la partida y, en el caso de que lo sean, estarán en inferioridad de condiciones. El ala pivote debió salir antes del final del primer tiempo frente a Ferro y se fue directo a una clínica por la luxación del dedo meñique de su mano izquierda. Si bien le entablillarán el dedo y lo probarán, no estará al 100%. Por su parte, el pivote sufrió un esguince de rodilla un par de jugadas antes que Maxi y, aunque volvió al juego en el complemento, el dolor persiste y los estudios determinarán el grado de lesión que tiene.

Encima, enfrente tendrá a un equipo correntino con mucho potencial, que fue tercero el fin de semana en la Liga de las Américas y que lo único que tiene en contra es la gran cantidad de partidos que tiene sobre sus espaldas. Pero la mano de Paolo Quinteros y el buen trabajo interno de Saiz y Troutman, lo hacen un equipo de cuidado a los dirigidos por Gabriel Picatto.