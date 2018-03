Se proyecta “Todxs somos López” en el Centro Cultural América Libre

Desde hace casi 12 años, el Centro Cultural América Libre apuesta por una cultura popular que, además de manifestarse como expresión artística, se postule como herramienta para el desarrollo de la vida. Como explica Carmen Domínguez, una de las referentes del espacio, “la cultura popular nace, crece y se desarrolla a partir del pueblo y para el pueblo, y atraviesa todas las relaciones de la vida social y política”.

A partir de esa convicción, es que este año se trabajó en una agenda que acompañe, durante todo marzo, los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia. “Entendemos que hoy en día la Memoria es muy importante, es fundamental que todos los argentinos y argentinas podamos repensarnos e identificarnos con aquellos compañeros y compañeras desaparecidos. Sus luchas no son ajenas a las que tenemos hoy en día, son sus mismas banderas las que levantamos nosotros y son esas mismas reivindicaciones las que quedan por conquistar. Aún más con este Gobierno, en este contexto, donde parece que todo se olvida”, señala Domínguez.

“Cuando nosotros pensamos estas actividades, en Mar del Plata hacia dos meses y medio teníamos viviendo a uno de los genocidas más atroces y aberrantes de la historia. Y que luego del trabajo y la lucha de los vecinos y vecinas organizados y acompañados por el resto de las organizaciones de Derechos Humanos se logró que se fuera”, repasa Carmen Domínguez, que concluye al aseverar que “como Centro Cultural y como parte de esta sociedad, tenemos la responsabilidad de hacer llegar nuestra construcción colectiva, con cada una de nuestras herramientas, para decir que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Nunca más”.