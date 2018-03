¡Paliza! España le dio un baño de realidad a la Argentina

Cuando los partidos se dan de esa manera, los resultados hablan por sí solos y no hay demasiado análisis para hacer. Cuando un rival es tan superior sobre el otro a lo largo de los 90', casi no hay cosas positivas que se puedan rescatar y lo que prima es la preocupación de cara al Mundial de Rusia 2018. Porque faltan 80 días y Argentina tocó fondo con una actuación pobrísima ante uno de los grandes candidatos, España, que no le tuvo piedad, que lo aplastó por 6 a 1 y que desnudó las falencias individuales y colectivas del conjunto de Jorge Sampaoli. La presencia de Lionel Messi, hoy ausente, es la gran esperanza de la Selección Nacional.

Los 45' iniciales fueron una lección de España. Equipo corto, presión alta, salida limpia, suma de toques, posesión, profundidad y contundencia. Y Argentina lo padeció, más allá de que se fueron al descanso con una diferencia de un gol, en el desarrollo fue más amplia para los locales que fueron dueño y señor del juego. Y eso que el conjunto de Sampaoli tuvo la apertura del marcador en el arranque que pudo cambiar el trámite. Sin embargo, el Gonzalo Higuaín de la Selección dista del que se cansa de hacer goles en Juventus y desaprovechó una ocasión clarísima, en el borde del área chica, tras un centro perfecto de Maximiliano Meza.

La diferencia la empezó a marcar la contundencia. Porque así como el "Pipita" dejó pasar su chance, Diego Costa en la primera que tuvo no perdonó. La recuperó Iniesta en tres cuartos de cancha, tocó para Ascensio que buscó el lugar y asistió de caño al goleador que definió bárbaro ante la salida de Romero que lo terminó chocando y debió dejar el campo de juego minutos después. No generó muchas situaciones el equipo de Lopetegui, pero siempre tuvo el control, porque manejó la pelota más y mejor, porque el triple 5 de Argentina no dio resultado. Porque Banega no se soltó en ningún momento y porque Mascherano y Biglia le dan un llamado de atención a Sampaoli de cara a Rusia.

En su presentación, Meza fue el que más se animó, mostró rebeldía. Quizá sin la jerarquía de otros nombres pero con más hambre. Tuvo el empate el volante de Independiente tras una buena combinación con Lo Celso (otro aprobado), que Sergio Ramos barrió al córner cuando se aprestaba a definir. Y llegó el segundo en una jugada con mucho de parecido al primero. Otra recuperación cerca del área rival, otra vez Ascensio, esta vez por derecha, el centro rasante que cruzó el área, Bustos no cerró e Isco, en soledad, la metió esquinada, abajo, contra el palo derecho del ingresado Wilfredo Caballero. Antes del final de la etapa, llegó el descuento por la única vía que daba la sensación que podía llegar a lastimar Argentina. En una pelota parada, Nicolás Otamendi mostró su buen juego aéreo, metió el frentazo, el pique descolocó a De Gea y selló el 1-2 con el que se fueron al descanso y que pareció ser más corta que la diferencia en el trámite.

Si alguien pensaba que en el descanso Sampaoli iba a poder acomodar las cosas, nada de eso pasó. Por el contrario, la Selección volvió dormida del vestuario y siguió padeciendo el partido, no le encontraba la vuelta y lo pagó con goles. Porque en un abrir y cerrar de ojos, demasiado rápido, ya era goleado. A los 7', una asistencia brillante de Iniesta para Thiago Aspas que sorteó a Caballero pero se abrió mucho, no se apuró, esperó un compañero de frente y tocó atrás para Isco que tuvo lucidez para abrir el pie y ponerla junto al primer palo de un arquero que estaba volviendo y Rojo que intentó cubrir el arco. Todavía groggy, otra vez se juntaron los de arriba, el rebote le quedó a Thiago Alcantara y fue el 4 a 1.

Con el partido roto, Sampaoli rompió el equipo. Mandó a la cancha a Martínez, Pavón y Pablo Pérez de los más nuevos, y sacó a tres que quedaron en deuda y que preocupan de cara al Mundial, cuando para muchos eran fija: Mascherano, Higuaín y Banega. Sin juego, sin ideas, apenas estuvo cerca del descuento con un cabezazo de Otamendi que se estrelló en la base del caño izquierdo. Pero era todo de España que cuando aceleró, estiró la cuenta. Con mucha ayuda de Argentina. A los 27', de un saque de De Gea desde su arco, Aspas se escurrió entre los centrales, le ganó a la desesperada salida de Caballero y empujó al gol. Dos minutos después, Otamendi buscó cambiar de frente de zuda y se la dio a Isco que buscó la pared con Aspas y definió fuerte, abajo, para el catastrófico 6 a 1 antes de la media hora.

Por suerte, los cambios de Lopetegui hicieron que el equipo europeo bajara la intensidad, ya no atacara con el mismo esmero y el juego se cerrara así. A pura posesión, con los argentinos superados por la impotencia, varias faltas de amonestación y algunos empujones no fueron la mejor imagen de la Selección Nacional en el cierre. Superado ampliamente por España y con mucho por trabajar de cara al Mundial de Rusia, con varias cosas para analizar y jugadores que se mostraron lejos, muy lejos, del nivel que tuvieron otrora y que los hizo figura del equipo argentino.