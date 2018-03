La novela del no, compañeros unidos y todos contra todos

Que si, que no

Carlos Arroyo había anticipado cambios en el gabinete, luego de la sorpresiva salida de Ana María Crovetto de la secretaría de Educación. Había varias versiones, pero la mayoría apuntaba al regreso de Emiliano Giri al gabinete, para asumir el rol de coordinador de Gabinete y manejar la comunicación de la gestión.

El último viernes, el propio intendente confirmó que el expresidente del Emtur volvería a la gestión y todo indicaba que el lunes lo anunciaría, junto a la jura del nuevo secretario de Tecnología e Innovación, Sergio Andueza.

“Muy probablemene Giri sea director general de la Secretaría Privada”, dijo Arroyo cerca de las 11 del mediodía. Menos de dos horas después, el propio Giri confirmó que había declinado la oferta. ¿Qué pasó?

Las versiones son varias. Está claro que Arroyo quería el regreso de Giri y que Giri quería volver a la gestión pública. Sin embargo, al menos por ahora, las condiciones no estuvieron dadas para que se concrete.

En principio, el exfuncionario, jefe de campaña de Carlos Arroyo 2015, pretendía desembarcar con dos personas de su confianza para ocuparse fundamentalmente del tema de la comunicación. Sin embargo, el cargo de director general no le permitía contar con esa estructura.

Además, aseguran, la esposa del empresario le habría pedido que no asuma, luego de todo lo que vivieron durante su etapa como funcionario, cuando quedó involucrado en un escándalo de corrupción del que luego fue sobreseído por la Justicia.

Por las dudas, Arroyo le dejó la puerta abierta. ¿Tendrá revancha más adelante?

¿Unidad en la CGT?

Después de mucho tiempo de tener dos CGT en Mar del Plata, todo indica que se logrará un acuerdo en la central obrera para que la próxima conducción sea unificada. Tanto Jorge Vattimo como Sergio Medina, líderes de ambos bandos, anunciaron de manera conjunta que habrá elecciones el 12 de abril próximo.

Días antes de ese anuncio, la secretaria general de Camioneros, Eva Moyano, había seguido el ejemplo de su hermano Hugo y se había retirado de la central obrera.

Todo indica que al 12 de abril, los gremios de Mar del Plata nucleados en la CGT llegarán con un candidato único. ¿Quién será? “Si me tengo que jugar un pleno te tiro a Miguel Guglielmotti de La Bancaria”, lanzó un conocedor del mundo gremial.

Todos contra todos

Son muchos los que ya no disimulan la tensión que se vive en Cambiemos. El último lunes, una reunión en el marco de una reunión en la que se abordaba el tema de los artesanos de la diagonal se vivieron momentos de tensión.

La primera díscola fue la concejal de la Coalición Cívica Angélica González. “No, con vos no voy a hablar porque sos un violento”, le disparó al director de la Secretaría de Cultura Adrián Álvarez, y luego se dirigió a Hernán Alcolea, que también participó de la reunión.

Luego pidió precisiones sobre el lugar que ocuparían los artesanos en la remozada plaza San Martín y ante las evasivas de los funcionarios los arrinconó: “No, te estoy haciendo una pregunta concreta. Marcame en el mapa dónde van a estar, no me des vueltas”.

Pero el de la concejal de Carrió no fue el único cruce dentro del oficialismo. En un momento, la concejal arroyista Patricia Serventich le reclamó al radical Mario Rodríguez que “ponga orden”. “Como a vos no te interesa el tema y no viniste el viernes, no sabés que esto no es una reunión de comisión, sino un encuentro informal. Por ende yo no tengo que poner orden de nada. La próxima vez, informate”, la cortó el presidente del Comité Radical.

Días antes, el jueves en la sesión del HCD, también se produjeron disputas. Vilma Baragiola, enojadísima, se levantó de su banca y le espetó a sus compañeros: “Ahora tenés un voto menos, arreglate”.

Los testigos la vieron irse enojadísima. ¿Cuál fue el motivo? Algunos dicen que fue un tema de ubicación. La jefa de la bancada radical les pidió a los dirigentes de la CC y el PRO que cambiaran de lugar para que su compañero de bancada Ariel Martínez Bordaisco pudiera estar pegado al bloque radical. La negativa de los otros concejales desató la furia de la ex funcionaria. “No fue para tanto, pero se ve que en Cambiemos cualquier gota rebalsa vasos”, dijo uno de los testigos.

Cambios con el apoyo de Arroyo

Con la presencia del intendente Carlos Arroyo, se llevó a cabo una reunión informativa convocada por el concejal Mario Rodríguez, durante la cual se presentaron públicamente dos iniciativas legislativas de su autoría, vinculadas al Deporte: el proyecto de modificación en la estructura del Emder, con la creación de un Directorio; y la implementación del Comité Municipal de Prevención y Seguridad Deportiva.

"Agradecemos y valoramos la presencia del Intendente y demás autoridades, y el apoyo unánime que han brindado a ambos proyectos, los cuales serán debatidos a la brevedad en las comisiones del Concejo Deliberante, a fin de contar con dichas herramientas que nos permitan lograr algunas de las aspiraciones y necesidades en esta materia, a la vez que mejorar la gestión del deporte en nuestro municipio", explicó Mario Rodríguez.

La presentación del proyecto de ordenanza que intenta modificar la estructura organizativa del Emder provocó cuestionamientos por parte del concejal del Pro, Guillermo Volponi. Se sigue agrandando la la grieta entre los Arroyo y el diputado nacional, Juan Aicega.

“Sentimos dolor y lástima al ver que se quiera destruir el Consejo Asesor del Deporte Amateur por el sólo hecho de buscar introducir más estructura burocrática cuando la tendencia en el mundo es reducir ese tipo de esquemas, que son parte de la vieja política”, disparó el extitular del Emder.

Y puntualizó que “pretenden eliminar el Consejo Asesor del Deporte Amateur, un espacio de consulta y opinión para las entidades deportivas, e impulsar cambios en la estructura organizativa y funcional del Ente, todo entre gallos y medianoche, a espaldas de empleados, directivos, miembros del Departamento Ejecutivo y referentes de asociaciones deportivas”.

En busca del Premio Nobel de la Paz

En el marco de la última reunión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante se decidió por unanimidad que el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon adhiera a la iniciativa promovida por la Universidad Nacional de Mar del Plata, para postular al Premio Nobel de la Paz, en forma conjunta, al marplatense Julio Aro, excombatiente y principal impulsor de identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas, y a Geoffrey Cardozo, el soldado británico encargado de reunir los cuerpos y construir el cementerio de Darwin en 1982.

Al respecto, el secretario de Comunicación de la Casa de altos estudios, Alberto Rodríguez, dijo que “venimos trabajando desde las áreas técnicas y académicas. Las universidades están legitimadas para proponer al Nobel de la Paz, es un orgullo enorme”.

Alerta

Tras haber sido aprobado por la totalidad del cuerpo deliberativo en su última sesión, ahora el concejal massista Ariel Ciano espera que el Ejecutivo local reglamente el proyecto para que concrete la puesta en marcha del programa "Alerta Mar del Plata", una iniciativa de 1País a nivel nacional y que fuera uno de los ejes de campaña del concejal durante el año pasado con la instalación de varios dispositivos en zonas calientes de la ciudad, actualmente en funcionamiento.

"Como oposición responsable somos conscientes que el flagelo de la inseguridad no es un problema que surgió con este gobierno, sino que viene de larga data”, afirmó el edil, quien remarcó: “Los propios vecinos que nos contactaron a través de las redes sociales, de quienes recibimos de primera mano la situación de cada barrio. Luego, se priorizaron los casos más significativos, se capacitó a las personas, se eligió un delegado por zona e instalaron los dispositivos y carteles del Alerta Mar del Plata con su correspondiente aplicación en el teléfono celular".

"Nos interesa que las empresas puedan mejorar su competitividad”

Tras los cuestionamientos de la oposición, se conformó la Comisión de Promoción y Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros del Concejo Deliberante, que será presidida por el concejal del Pro, Guillermo Volponi.

Al respecto, Volponi señaló que "desde la Presidencia impulsaremos políticas de desarrollo para los diversos sectores de la actividad productiva de Mar del Plata y Batán, asumiendo la importancia que esto tiene para la promoción de las actividades económicas y la generación de empleo en la ciudad".

"Nos interesa que las empresas puedan mejorar su competitividad, que Mar del Plata pueda tener mayor presencia en mercados nacionales e internacionales, y que esa acción positiva acompañada desde el sector público pueda traducirse en más puestos de trabajo para los marplatenses", comentó el presidente de la comisión.