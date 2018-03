Sporting, con sufrimiento, festejó el tercero en fila

Sporting (25): Daniel Ortiz, Leandro Pizzolo y Federico Tehaux; Federico Paruzzolo y Lucas Lastra; Lucas Gasparri, Rodrigo Fernández Criado e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Gastón García Argibay; Mateo Biain, Ignacio Roldán, Pedro Area y Juan Noceti; Federico Spinelli. Entrenador: Eduardo Etcheto.

Ingresaron: Juan Evangelista, Rodrigo Collins, Juan Aizpún, Ignacio Parietti y Mariano Dramis.

Palermo Bajo (21): Ramiro Carrizo, Martín Quiñonero y Gastón Valera; Matías Grosso y Lisandro Sayavedra; César Laundín de Sanctis, Gonzalo Perea y Matías Vila; Juan Martín Maineri y Marcos Laudín de Sanctis; Facundo García Díaz, Martín Corsi, Fernando Díaz Brega y Francisco Moya; Federico Michelazzo. Entrenadores: Mariano Moya y Claudio Ruiz.

Ingresaron: Renzo Borbore, Tomás Romero, Daniel El Khazen, Emanuel Molina, Exequiel Parola, Matías Jabase y Gonzalo Basualdo.

Puntos: PT 3' penal de Michelazzo (PB), 6´ try de Marino (S), 15´penal de Michelazzo (PB), 24´ try de Gasparri convertido por Noceti (S), 32' penal de Michelazzo (PB) y 38' penal de Noceti (S). Resultado parcial: 15-9; ST 11' try de Vila convertido por Michelazzo (PB); 14' try de Area convertido por Noceti (S), try de Parola (PB) y 32´ penal de Noceti (S). Resultado final: 25-21.

Tarjeta Amarilla: PT 36´ Vila (PB).

Tarjeta Roja: PT 20´ D. Ortiz (S).

Árbitro: Pablo de Luca.

Cancha: Villa Marista.