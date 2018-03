Acampe, día 23: de acá no se va nadie

A 23 días del inicio del acampe que lleva adelante más de un centenar de cooperativistas de cinco organizaciones sociales frente al municipio en reclamo de trabajo, el panorama es tan sombrío como al comienzo: las autoridades municipales siguen sin tener una propuesta para los trabajadores y todo indica que el fin de la medida de fuerza es lejano.

Si bien la protesta se instaló en un principio sobre las calles Yrigoyen y Luro, los manifestantes luego se ubicaron sobre la plaza San Martín por dos motivos: primero, para no generar caos entre quienes circulan por ese punto del microcentro marplatense; segundo, para que el corte de tránsito no sirviera de excusa al intendente Carlos Arroyo, que sostenía que iba a entablar el diálogo con la calle despejada. No obstante, las conversaciones con el Ejecutivo nunca prosperaron y desde este miércoles volvieron a cortar la calle frente al Palacio Municipal. “Les pedimos disculpas a la población, pero no tenemos otra alternativa”, lamentaban este martes los cooperativistas, que ya empezaban a asimilar la idea de que pasarán Semana Santa a la vera de los fogones que mantienen vivos a toda hora para afrontar los primeros fríos del otoño.

Tres carpas iglú y dos tolderías enormes armadas con lonas y trapos sirven de refugio para unas 800 personas -hombres y mujeres, chicas, chicos, ancianos y bebés- que sostienen el reclamo desde los primeros días de marzo. Un cartelito escrito con fibra oscura sobre en una cartulina anaranjada explica: “Somos trabajadores. Nuestras cooperativas hacen trabajos para la obra pública municipal. El intendente no quiere renovarnos los contratos y va a dejar a más de 100 familias sin trabajo. Nuestra lucha es por continuidad laboral y por más puestos de trabajo”. Al lado, otro cartel invita a colaborar con alimentos no perecederos que, a esta altura, empiezan a escasear.

A unos metros, sobre la avenida Luro, Julio César, un hombre de alrededor de 60 años, hace huevos sobre una plancha de hierro que luego colocará en sándwiches de hamburguesas completos que vende al público a 60 pesos. Lo que se recauda, sumado a la ayuda que muchos aportan -yerba, azúcar, galletitas para los pibes- tiene un único destino: alimentar a las familias completas que viven en plaza San Martín desde hace tres semanas.

Maderas, cartones y otros materiales rescatados entre contenedores de basura alimentan el fuego, elemento vital para los acampantes: cocinan, calientan agua para el mate -siempre está bien dulce: el azúcar ayuda a entretener al estómago del hambre- y ganan un poco de calor en el cuerpo, sobre todo durante la madrugada, cuando la temperatura desciende hasta alcanzar un dígito y dormir es prácticamente imposible.

Desde el principio, y ante la posibilidad de que el conflicto se extendiera en el tiempo, optaron por organizarse en grupos que se turnan para mantener el acampe: una parte comienza a arribar entre las 6 y las 8 de la mañana y se retira con el ocaso, cuando llegan otros a relevarlos durante la noche. La consigna es clara: el que se va, pierde. Y de acá no se va nadie.

La gente que reclama trabajo genuino frente a la municipalidad viaja varios kilómetros para llegar al centro de la ciudad. Vienen desde Jorge Newbery, Libertad, Parque Palermo, El Martillo, Hipódromo y muchos lo hacen en bicicleta o directamente a pie: para quienes llevan al menos tres meses parados, pagar un boleto de colectivo significa un gasto imposible que realizar.

El mediodía y la noche son los momentos más concurridos de la jornada. Cientos de personas se acercan a servirse una porción de lo que se cocina en las ollas populares. El menú es siempre el mismo: guiso. Guiso de arroz, guiso de fideos; a veces con menudos o alitas de pollo. “Algunos prefieren quedarse en la plaza porque de otra manera no comen”, dicen. Las personas en situación de calle que suelen pernoctar en el sector también aprovechan la comida que nunca nadie les niega.

***

Julia, cooperativista del Movimiento Teresa Rodríguez y jefa de su hogar, tiene 64 años y varias protestas similares en su haber: dice que le tocó acampar siete meses en la época de Aprile y otro tanto en los gobiernos de Katz y Pulti. El reclamo, el mismo: trabajo.

Esta mujer, que lleva el cabello recogido con prolijidad sobre la nuca y se acomoda cada tanto una cartera que resbala sobre su hombro izquierdo, lidera desde hace años una cuadrilla de trabajadores contratados por Obras Sanitarias para reparar y poner en condiciones veredas de plazas. Pero ahora lleva tres meses sin que le renueven el contrato y, pese al cansancio propio de la edad, se instaló en plaza San Martín cuando el acampe cumplía los primeros seis días. “Es duro estar acá, pero si nos vamos nadie nos va a solucionar nada”, explica y le pide al intendente que se ponga una mano en el corazón y les garantice un puesto de trabajo.

-Que se ponga una mano en el corazón-, insiste.

La tarea de Julia consiste en armar el pastón con el que sus otras compañeras de cuadrillas trabajan en las aceras. “Es que soy una mujer grande”, se excusa, con un dejo de pudor como si su labor fuera más liviana que la de los demás.

A su cuadrilla le pagan alrededor de 30 mil pesos cada 45 arreglos certificados. Con los descuentos, la suma desciende a 24 ó 23 mil pesos y de allí se reserva un monto para la compra de materiales para futuros trabajos y el mantenimiento del vehículo que utilizan. Al final, les quedan alrededor de 18 mil pesos para repartir entre 20 cooperativistas: unos 900 pesos por cabeza cada 15 días; 1800 pesos al mes. Siempre y cuando haya contratos, claro.

***

A Marcos -también dirigente del MTR- se lo nota cansado, desanimado y con bronca. Hace un rato participó de una reunión con representantes del Ejecutivo que los convocaron y los hicieron esperar una hora y media en la puerta de una oficina de la municipalidad para decirles que no tenían ninguna propuesta. Nada.

Al salir del fallido encuentro, se ubicó en el centro de una de las carpas montadas en la plaza y le contó a sus compañeros sobre la falta de novedades. En asamblea decidieron mantenerse firmes con el reclamo y la medida de fuerza, al costo que sea. Luego, sin pensarlo, agarraron sus banderas, tachos y baldes de pintura vacíos y los hicieron repicar en el medio de Yrigoyen, ante la atenta mirada de un cordón policial que custodiaba el edificio de la municipalidad. Cantaron y gritaron un buen rato, como para liberar parte de la bronca acumulada durante casi un mes de reclamo en la calle, bajo la lluvia, con frío, casi sin dormir.

“Es muy difícil para nosotros dejar nuestras familias, nuestras casas y nuestras cosas durante tanto tiempo, pero si nos vamos nadie nos ve y nosotros necesitamos eso, que nos vean porque existimos”, dice Marcos, casi sin respirar, sin poder contener el enojo de saber que sus pedidos son ignorados una y otra vez por las autoridades.

-No nos dejen solos, por favor, no nos dejen-, pide.