Fracasó la mediación judicial entre el Ejecutivo y OAM: peligra la cobertura médica de empleados municipales

A dos meses de que las autoridades de la Obra Asistencial Mutual (OAM) se presentara ante la justicia para denunciar al intendente Carlos Arroyo y a parte de su gabinete por los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, a partir de una millonaria deuda que acumuló el municipio con la entidad; aún el gobierno comunal no presentó un plan de pagos.

En declaraciones a Radio Brisas, el titular de la OAM, Rubén Pili, afirmó que “estamos sorprendidos porque pensábamos que en la instancia de mediación judicial llegaríamos a un acuerdo” en el marco de este conflicto.

Sin embargo, la máxima autoridad de la entidad destacó que "el intendente nos manifestó su preocupación y nos dijo que le iba a decir a su secretario de Hacienda que busque una solución, pero a la reunión de este miércoles asistió solamente el representante legal de la municipalidad para decirnos que el municipio no podía hacernos ninguna propuesta".

“Han tratado este tema con indiferencia, liviandad y una falta de respeto muy importante. Nos han maltratado”, subrayó.

“En este momento, el municipio tiene una deuda de 16 millones de pesos con OAM. Hay un total grado de irresponsabilidad de este Ejecutivo local. Con este panorama, no nos vamos a conformar con el pago de la deuda, van a tener que pagar intereses y acciones judiciales, todo esto caerá sobre la espalda de la administración municipal", indicó Pili.

Para finalizar, el titular de la OAM no descartó llevar adelante recortes en las prestaciones a los empleados municipales, tal como había alertado hace un par de semanas."Fracasó la instancia de la mediación judicial luego de mantener cinco reuniones. Se desperdició una instancia importante de diálogo. Ahora el expediente volverá a la fiscalía de Delitos Económicos. El intendente se comprometió para resolver este problema pero hubo alguien que resolvió otra cosa. No sabemos con quién tenemos que hablar para que se cumpla la palabra. Hoy OAM está cumpliendo con todas las obligaciones con sus afiliados pero si sigue este conflicto, aquellos asociados que estén en situación de deuda sufrirán algún tipo de recorte de prestaciones. Hoy no estamos evaluando esta situación", sentenció Pili en declaraciones a 0223.