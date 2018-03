Olvidó un bolso repleto de dinero en el Juzgado de Faltas: los empleados se lo devolvieron

“Hay ocasiones donde uno se siente orgulloso de aquellos con los que diariamente comparte su trabajo. Hoy fue uno de esos días”. Así comienza un mensaje que compartió en las redes sociales el juez de Faltas Pedro López Martucci y que relató cómo los empleados de la mesa de entradas del Juzgado 3 actuaron con una honestidad que no debiera sorprender, pero en estos días no es usual.

Un contribuyente fue hasta el juzgado, ubicado en Garay 3136, a realizar un trámite y se olvidó un bolso, cuando terminó. “Hasta aquí, algo sumamente usual, muchos olvidan efectos en el Tribunal. Lo llamativo en este caso, es que el bolso contenía una suma de dinero de más de seis cifras”, relató López Martucci.

El magistrado señaló que decidió hacer público esta situación porque “habitualmente” los empleados públicos son “blanco de críticas, muchas veces infundadas”.

“Desde luego, que a mí no me causó sorpresa, la conducta de estos agentes, porque los conozco desde hace mucho, y me constan sus valores, entre los que destaco su integridad. Si bien este episodio es algo que debiera pasar desapercibido, por lo habitual, en nuestra sociedad, aparece como algo inusual”, escribió el juez de Faltas de la ciudad.

Para cerrar, López Martucci nombró a los empleados que le devolvieron el bolso repleto de dinero al ciudadano: Walter Vera, Roxana Ferrero, Karina Dell' Aquilla y María José Spada. “Estoy seguro que su conducta los enaltece, nos produce admiración y respeto, y a mí, en lo personal, un inmenso orgullo”, cerró.