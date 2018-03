Abad le respondió a Kicillof: "Los causantes de la crisis nos quieren enseñar cómo salir"

Durante una rueda de prensa efectuada en Mar del Plata, el exministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien acusó de tener “muy buena prensa, pero mal gobierno” y remarcó que está alejada de las necesidades de los bonaerenses.

En ese contexto, el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos Maximiliano Abad, le respondió al dirigente cristinista: “Resulta que quienes nos dejaron el país y la provincia con déficit fiscal, inflación récord, aumento de la pobreza y desocupación en alza hoy vienen a proponernos a los argentinos la receta para salir de la crisis que ellos generaron”.

En ese contexto, destacó que el mismo día que el presidente Mauricio Macri anunció una caída de casi tres puntos de los índices de pobreza, “medidos por organismos que recuperaron la credibilidad luego de haber sido pisoteados y manipulados por más de una década”, el exfuncionario kirchnerista “ensaya un nuevo relato, esta vez desde la oposición, con la pretensión de hacer bajar los brazos a los argentinos que, fruto del esfuerzo de todos, empiezan a notar una mejora de todas las variables con la que nos encontramos el 10 de diciembre del 2015”.

Abad recordó que fueron “ellos” los que gobernaron durante 30 años la provincia de Buenos Aires y generaron “pobreza, desigualdad, incremento del delito, narcotráfico y marginalidad”. También los acusó de “abandonar la educación y la salud pública”.

“Los que querían pintar de naranja hasta los lugares más emblemáticos de Mar del Plata critican a una gobernadora que se atreve a enfrentar la mafias como nunca antes, que no necesita punteros que intermedien entre ella y la sociedad y que recupera para los bonaerenses todos los recursos que le corresponden a partir de una firme decisión política”, señaló el legislador marplatense.

En esa línea, dijo que Kicillof “se olvida que gracias a las gestiones y la voluntad política de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires recibirá este año 40 mil millones de pesos más por actualización retroactiva del Fondo del Conurbano y Coparticipación y serán 65 mil millones de pesos más en el 2019 que permitirán recuperar la dignidad a una provincia a la que habían convertido en un apéndice residual del gobierno nacional”.

Abad remarcó que esos recursos que se recuperan se vuelcan “en obras concretas” para los vecinos de los 135 distritos bonaerenses, “en obras de infraestructura básica y elemental que hacen a la calidad de vida de la gente: agua, cloaca, gas natural pero también rutas, hospitales, escuelas y jardines de infantes se están remodelando y construyendo. “Todo ello con la transparencia que hace apenas unos años era una utopía”, acotó.

“Los bonaerenses no vamos a bajar los brazos, no vamos a apartarnos del camino que empezamos juntos. Está muy bien que Kicillof venga a visitar nuestra provincia y nuestra ciudad. Está muy bien que haga política y pregone sus ideas, a las que ya todos conocemos, pero también estaría muy bien que reconozca que por fin tenemos una gobernadora que trabaja para su provincia y no para construir una candidatura presidencial”, cerró.