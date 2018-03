2017: Arroyo pagó sueldos con $120 millones de fondos afectados y recibió $281 millones de ATN

La administración central, los entes descentralizados de la Comuna y la empresa Obras Sanitarias elevaron al Concejo Deliberante sus rendiciones de cuenta del ejercicio 2017.

Los expedientes contienen los números del período fiscal y es donde se vislumbra cómo y en qué el estado municipal gastó los recursos. Según la legislación vigente, el HCD tiene 60 días corridos para tratar, convalidar o rechazar la rendición de cuentas.

De acuerdo a la documentación oficial de la Administración Central, a la cual 0223 tuvo acceso exclusivo, el total del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, ascendió a la suma de $ 6.529.100.451, 85 y los recursos percibidos durante el ejercicio, reflejaron una merma del 16,02 % respecto de los recursos presupuestados.

Los recursos efectivamente ingresados ascendieron a $ 5.483.183.203, 51, representativa del 83,98 % del cálculo de fondos previstos. En relación con el ejercicio 2016, los recursos totales percibidos en el presupuesto 2017 evidenciaron un incremento del 25,58%.

Los gastos devengados ascendieron a la suma $ 5.964.931.283,71, representativa del 91,36% del presupuesto de gastos definitivo.

Según se reflejan en la documentación oficial, la ejecución del presupuesto tuvo un déficit acumulado de $ 315.768.654,86 y deuda corriente generada en el ejercicio ascendió a 591.164.126,33 pesos. “En comparación con el ejercicio anterior, el déficit se ha visto reducido en un 3,91%”, se subrayó.

En su informe, el contador municipal, Guillermo Costanzo, señaló que “la deuda flotante ordinaria acumulada al cierre del ejercicio 2017, que asciende a 655.023.652,32 pesos, o también llamada deuda corriente, es la que se genera por la simple ejecución del presupuesto al no cancelarse los gastos que se devengan (es deuda exigible)”. “La misma se incrementó en relación al anterior en un 19,99 %. Sin embargo, es menester señalar que la deuda correspondiente al ejercicio 2016 no se encuentra indexada por el Índice de Precios, por lo que no son valores homogéneos a los fines compartativos”, destacó.

En otra parte de la documentación, se subrayó que “la deuda consolidada acumulada en el ejercicio 2017, que asciende a la suma de 131.365.62803 pesos (no es deuda exigible, depende de los vencimientos y comprende varios ejercicios, deviene de la toma de créditos o refinanciación de existentes) fue disminuyendo en términos relativos a lo largo de los últimos 12 años, salvo en el ejercicio 2016, que registró una tendencia levemente ascendente y luego comenzó a disminuir nuevamente en el ejercicio 2017”.

“En el ejercicio 2017, la deuda consolidada representa un 2,95 % del total de los recursos tributarios y no tributarios percibidos en el año. Contrariamente a lo ocurrido con la deuda consolidada, la deuda flotante o corriente, registró el año 2016 al 2015 un aumento sostenido, mientras que un los últimos dos ejercicios se advierte una pequeña tendencia hacia la baja, en términos relativos”, se puntualizó.

Además, se detalló que durante el 2017 ingresaron 281 millones de pesos a las arcas municipales en concepto de recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El mayor aporte del gobierno de Mauricio Macri se produjo en enero del pasado año. Durante ese mes, la comuna recibió 145 millones de pesos.

Por otra parte, se generaron interés financieros durante el pasado año por la suma de 13.624.854,18 pesos por los descubiertos bancarios solicitados por el municipio al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para finalizar, se indica que 120 millones de pesos de fondos afectados enviados por el gobierno municipal deberán ser restituidos durante los ejercicios 2017 y 2018. Sucede que ese monto millonario habría sido destinado para el pago de los salarios de los casi 11 mil empleados municipales en el marco de la emergencia económica y financiera de la municipalidad que transcurrió durante gran parte del pasado año.