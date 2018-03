Aldosivi-Atlético Rafaela, un partido que puede marcar el rumbo

En un partido esperado y que genera notoria expectativa, Aldosivi buscará quitarle el liderazgo de la B Nacional a Atlético Rafaela, cuando lo reciba desde las 19.35 en el estadio "José María Minella".

El elenco de Gustavo Álvarez, a dos puntos de los santafecinos, tienen la gran oportunidad de dar el salto a la punta, con 9 jornadas por delante. El "1", al final del certamen, otorgará el ascenso directo a la primera división.

El "Tiburón" viene de empatar 3 a 3 con Deportivo Morón como visitante, en un encuentro que comenzó perdiendo 0-2, que lo dio vuelta con goles de Chávez (2) y Telechea pero que se lo igualaron cerca del final.

Para este partido trascendente, el entrenador no pudo confirmar la formación titular, que tiene dos dudas: Ismael Quilez (recuperándose de un estado gripal) y Roberto Brum (sobrecarga muscular) concentraron pese a no trabajar con normalidad en la semana, pero podrían ir al banco si no están en plenitud. Nahuel Yeri y Leandro Somoza aparecen como reemplazantes naturales. Pero se sabrá esto más cerca del partido.

Todos en Aldosivi saben que puede ser un partido decisivo a futuro. El club en la semana preparó un video motivacional donde se nota esa ansiedad por jugar ante el líder. El equipo todavía no convence en su totalidad, aunque son más los puntos a favor que encontra. Además, ha demostrado que sus individualidades pesan y hasta ahora alcanzan cuando por momentos la estructura no logra generar juego.

✨ "Porque nos motiva un mismo sueño"

🦈 Fecha 17

🔰 #ALDOSIVI 🆚 @OficialAMSyD

▶️ Sabado 🕔 19:35

🏃 TODOS A LA CANCHA

💪 VAMOS CON TODO TIBURÓN pic.twitter.com/xflRcYn91S — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) February 28, 2018

Atlético de Rafaela es un serio candidato, y no de casualidad lidera el torneo de la B Nacional. Tras un comienzo irregular como todos desde la sexta fecha a hoy (11 partidos) solo perdió un juego, hace dos semanas como local ante Brown de Adrogué (3-2).

Cuenta en ataque con el goleador Gonzalo Klusener, exUnión de Mar del Plata (anotó 6 en el torneo), en buena dupla con Mauro Albertengo (5). También es clave el exAldosivi y Belgrano de Córdoba Jorge Velázquez,

La semana pasada apenas igualó como local ante Independiente de Mendoza, 1 a 1. El entrenador Lucas Bovaglio realizaría una variante: Enzo Gaggi ingresaría en lugar de Alexis Nicolás Castro (exAldosivi).

Los equipos

Aldosivi: Sebastián Moyano; Ismael Quilez o Yeri, Ezequiel Parnisari, Maximiliano Velázquez y Franco Canever; Diego Villar, Brum o Somoza, Arnaldo González; Antonio Medina, Fernando Telechea y Andrés Chávez. DT: Gustavo Álvarez.

Banco de suplentes: Matías Vega, Alan Alegre, Quilez o Yeri, Ivan Pérez, Emanuel Iñiguez, Somoza o Brum, Emiliano Ellacópulos y Nicolás Franco.

Atlético Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stefano Brundo, Franco Lazzaroni, Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Jorge Velázquez; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.

Banco de suplentes: Matías Tagliamonte, Oscar Carniello, Facundo Soloa, Angelo Martino, Alexis Nicolás Castro, Rodrigo Depetris y

Maximiliano Casa.

Hora: 19.35.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: José María Minella.

Venta de entradas: de 10 a 14 en el predio de Aldosivi; desde 17.30 en boleterías del velódromo.

Partidos de hoy

17.00 Brown (Adrogué) vs. Sarmiento (Junín)

17.00 Flandria vs. Gimnasia (Jujuy)

17.05 All Boys vs. Deportivo Morón

19.00 Almagro vs. Santamarina (Tandil)

19.30 San Martín (Tucumán) vs. Nueva Chicago

20.00 Instituto (Córdoba) vs. Estudiantes (S.Luis)