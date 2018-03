Durazzi, Mendiola y Rincón van por el Mérito Deportivo

Las jugadoras Sofía Durazzi, Micaela Mendiola y Ainara Rincón fueron ternadas por el EMDeR para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo, destinada a deportistas menores de 21 años que tuvieron una destacada participación en sus disciplinas durante 2017. Las tres se destacaron en sus equipos pero además fueron piezas importantes de la Selección Sub 16 de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires que obtuvo el meritorio tercer puesto en la etapa nacional de la Liga de Desarrollo organizada por La Confederación Sudamericana y AFA.



La ceremonia se realizará el jueves 5 de abril a las 18 en el teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665. Será la edición número 41 de la tradicional entrega que sirve como incentivo y reconocimiento a las jóvenes promesas del deporte de la ciudad. Y la primera vez que el fútbol femenino tendrá una terna.



Durazzi es delantera, juega en Cadetes y el año pasado fue campeona y goleadora del Clausura de AFFEBA. Además, vistió la camiseta de la Selección Sub 16, siendo titular en los cinco partidos y anotando tres goles: uno contra Aldosivi, uno contra LIFIPA y otro frente a Platense en el partido contra el tercer puesto.



Mendiola juega de volante en Boca, en la Selección Sub 16 también fue siempre titular y anotó el primer gol contra Platense en el estadio José María Minella. Además, en los últimos dos partidos, frente a Gauchitos Pilarica en la semifinal y ante Platense por el tercer puesto, fue la capitana del equipo.



Rincón es delantera y se desempeña en Urquiza. En 2017, además de destacarse en su club, fue la goleadora de la Sub 16 que orientaron Cristian Rodríguez y Diego Ramírez con cinco conquistas. Le hizo tres a LIFIPA en la segunda fase, una a Platense en el Minella por los cuartos de final y otra en el choque por el bronce.