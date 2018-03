La escuelita de Cadetes tiene dos objetivos

La escuelita de fútbol suele convertirse en un pilar muy importante en la formación de los más chicos, tanto en lo deportivo como en lo social. Cadetes de San Martín no es la excepción y desde el club buscan, con sus clases en tres sedes, ser la primera opción de los niños a la hora de tomar contacto con la pelota.



“Trabajamos con la idea general de la formación de los chicos, tratamos que cada espacio responda a la demanda social de los chicos que vienen a aprender fútbol. La escuela es iniciación, los primeros contactos. A medida que vayan aprendiendo y progresando, tratamos que tengan la posibilidad de llegar a instancias donde se compite un poco más. Hacemos dos clases por semana y salidas cada 15 días”, explicó el coordinador general de la Escuela de Cadetes, Fabián Menéndez.



La edad tentativa de inicio es de 5 o 6 años, pero no es excluyente ya que depende de cómo cada chico (o chica) se desenvuelve en la clase. Se trabaja con ellos hasta que puedan pasar a pasto en preliga o al futsal del club, reciente campeón de Primera División de la Liga Marplatense de Fútbol. “Previamente les pedimos que hagan dos clases a prueba, para ver si los compañeros de clase y el manejo institucional les gusta y es acorde a lo que ellos quieren, porque es lo más importante para nosotros”, contó Fabián.



Las clases se dan en la sede de Cadetes (San Juan 2762), Monacchi (Moreno 3545) y, la más reciente, en La Meca (Juan B. Justo 5279). La novedad está en la inscripción online, para evitar la cantidad de papeles. Los interesados pueden inscribirs completando un formulario a través del siguiente link: https://goo.gl/nCMLgj



“Tratamos de ser un club organizado en todo lo que podemos y tenemos claro en cómo hacerlo. Tenemos una parte que es social bien marcada. Cuando vienen chicos con ciertas problemáticas, sea de práctica, de horarios o traslado, siempre, aunque afecte un poco a nuestra organización, somos flexibles para encontrarle una solución. Hacemos nuestro trabajo para que los chicos puedan hacer deporte, para nosotros es lo más importante. Cuando llegan a edades en los cuales no tenemos tanta oferta para que sigan viniendo, tratamos que de alguna forma puedan seguir porque sabemos lo difícil y caro es mantenerse en actividad. Además, sabemos que a ellos los aleja de un montón de otras cosas que por ahí no están buenas y comparten cosas con otros chicos, desde lo deportivo y lo social”, concluyó el Coordinador de la Escuela de Cadetes.